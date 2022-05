Z Azovstalu bylo podle Kyjeva evakuováno 260 ukrajinských vojáků

Moskva/Kyjev - Přes 260 ukrajinských vojáků, včetně 53 zraněných, bylo evakuováno z obklíčených oceláren Azovstal v Mariupolu, oznámila náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová podle světových agentur. Pět desítek raněných podle ní zamířilo do města Novoazovsk na území proruské separatistické Doněcké lidové republiky, kde budou ošetřeni. Dalších 211 evakuovaných podle ní bylo převezeno humanitárním koridorem do Olenivky, která se podle stanice CNN nachází pod kontrolou ruských sil.

Moskva už dříve oznámila, že Rusko souhlasilo s evakuací zraněných ukrajinských vojáků z Azovstalu do zdravotnických zařízení ve městě Novoazovsk. Kyjev až dosud dohodu o evakuačním koridoru z ruskými silami obklíčeného metalurgického komplexu nekomentoval.

Všichni evakuovaní budou vyměněni, uvedla nyní Maljarová. Podle nočního vyjádření Maljarové pokračuje mise na záchranu zbývajících ukrajinských obránců v metalurgickém komplexu, který představuje poslední baštu ukrajinského odporu ve strategicky důležitém přístavním městě na jihovýchodě Ukrajiny, které je nyní pod kontrolou ruských invazních sil.

Agentura Reuters o něco dříve informovala o tom, že Azovstal opustilo asi deset autobusů s ukrajinskými vojáky, kteří zůstávali v obklíčeném hutním komplexu.

Ukrajinci tvrdí, že u Charkova zatlačili ruské vojáky zpět ke státní hranici

U Charkova ukrajinské jednotky před několika dny přešly do protiútoku a postupně zatlačují ruské okupanty dál a dál od druhého největšího města Ukrajiny. Charkov po začátku ruské invaze dlouho čelil útokům prakticky nepřetržitě a ruské jednotky se v určitém okamžiku dostaly až na okraj města, nyní se ale kontrola nad okolím města patrně vrací do rukou Ukrajinců.

"Hlásím, že 227. prapor 127. brigády sil územní obrany dosáhl hranice... Došli jsme sem, pane prezidente, jsme tady, jsme na hranicích," hlásí ve zveřejněném videu jeden z vojáků prezidentovi Zelenskému. Deník Ukrajinska pravda poznamenal, že voják zřejmě omylem uvádí, že video bylo natočeno 15. dubna, a ne května.

Ze zpráv, které během dneška přicházely, nebylo jasné, ve kterém místě se Ukrajinci měli k hranicím probojovat. Podle nové mapy výzkumného ústavu Australian Strategic Policy Institute (ASPI) ovšem byly ukrajinské síly severně od Charkova u hranic na více místech, činitel amerického ministerstva obrany pak médiím sdělil, že obránci zatlačili ruské vojáky na vzdálenost do čtyř kilometrů od hranice.

"Bojujeme nepřetržitě, takže těžko říct, jestli je to pro naše jednotky trvalý výsledek," komentoval vývoj gubernátor Syněhubov. "Stále jsme v tvrdých bojích," dodal. Kolik ukrajinských bojovníků se nově dostalo k hranicím, neuvedl, jde však podle něj o výrazně větší počet, než kolik lidí ukazuje zmíněné video.

Na toto video odpoledne reagoval prezident Zelenskyj, který ve vlastním příspěvku děkoval mužům 127. brigády. "Velký dík! Od všech Ukrajinců, od všech, ode mě a od mojí rodiny. Moje vděčnost nezná mezí," uvedl Zelenskyj.

Ukrajinské ministerstvo obrany večer sdělilo, že při ruském ostřelování v Doněcké a Luhanské oblasti na východě země bylo za uplynulý den zabito 20 civilistů včetně dítěte. Ruské okupační jednotky podle něj ostřelovaly 25 obydlených oblastí a zasáhly mimo jiné 42 rezidenčních budov a školu. Tuto zprávu nebylo možné nezávisle ověřit.

Rusové soustředí úsilí v Doněcké oblasti, Bělorusko manévruje u hranic

Ruské jednotky nyní soustředí své hlavní úsilí v Doněcké oblasti, kde se dělostřelbou a leteckými útoky snaží zničit ukrajinské opevněné obranné pozice, uvedl v dnešní ranní zprávě ukrajinský generální štáb. Pokračuje také těžké ostřelování mariupolských oceláren Azovstal s cílem způsobit co největší ztráty uvězněným obráncům závodu, uvádí Kyjev. Britské ministerstvo obrany ráno informovalo, že Bělorusko přesouvá k ukrajinské hranici své speciální jednotky. Do bojů aktivně nevstoupilo, ale Ukrajina kvůli manévrům musí ponechávat na severu země některé své vojáky.

U Avdijivky, severně od Doněcku, se Rusové kvůli ztrátám stáhli na dříve obsazené pozice. Shromažďují své jednotky u Izjumu a připravují tam pokus o další ofenzivu, uvedl ukrajinský generální štáb.

V neděli podle něj jednotky ukrajinské protivzdušné obrany sestřelily jedenáct vzdušných cílů, z toho dva vrtulníky Ka-52 a Mi-18, sedm bezpilotních letounů a dvě raketové střely. V Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajinci podle něj odrazili celkem 17 útoků a zničili tři ruské tanky.

Ukrajinský generální štáb rovněž na facebooku napsal, že při bojích zemřelo dalších 300 ruských vojáků, čímž se celkový počet padlých na ruské straně dostal na 27.700. Rusko nicméně uvádí výrazně nižší počty, tvrzení obou stran nelze nezávisle ověřit.

Rusko dnes zase uvedlo, že sestřelilo tři ukrajinské stíhačky, jednu z nich poblíž Hadího ostrova v Černém moři a zbylé dvě v Charkovské a Mykolajivské oblasti. Ministerstvo obrany Ruska rovněž tvrdí, že raketami zasáhlo dvě velitelské pozice ukrajinské armády v Charkovské oblasti a další cíle, jako například sklady zbraní. Podobné útoky ohlásila ruská armáda rovněž v Donbasu, kde se jí údajně podařilo zničit ukrajinské drony.

Podle britských úřadů Bělorusko přesunuje systémy protivzdušné obrany a dělostřelectvo na cvičiště na západě země. Ministerstvo připomíná, že se navzdory spekulacím ze začátku konfliktu zatím přímo do bojů nezapojilo, umožnilo nicméně Rusku využít svoje území pro zahájení původního útoku na Kyjev a Černihiv. Z Běloruska rovněž startovaly ruské letouny, jež prováděly na Ukrajině nálety.

Běloruský vůdce Alexander Lukašenko se podle Britů zřejmě snaží prokázat podporu ruské invaze, ale zároveň se nechce do války přímo zapojit kvůli obavám z reakce Západu, ukrajinského protiútoku a neshod ve vedení běloruské armády.

Americký Institut pro studium války (ISW) ve svém nedělním zhodnocení bojů napsal, že se ruské síly zřejmě přestaly snažit o obklíčení ukrajinských jednotek mezi městy Doněck a Izjum a namísto toho chtějí dostat pod kontrolu celou východoukrajinskou Luhanskou oblast.

Na jihu země pak Rusko zřejmě opevňuje některé dobyté pozice, což naznačuje, že chce Moskva region dlouhodobě okupovat. Podle ukrajinských činitelů kopou ruská vojska zákopy a na různých místech v Mykolajivské, Chersonské a na západě Záporožské oblasti staví betonové zátarasy.

Ruské armádě podle ISW zřejmě došli rezervisté, které lze rychle zapojit do bojů. Rusko tak do svých jednotek nyní zařazuje bojovníky z rozličných zdrojů, včetně žoldnéřů, či příslušníků různých domobraneckých skupin. Podle ukrajinského generálního štábu nyní v Belgorodu prochází výcvikem asi 2500 rezervistů, kteří se brzy zapojí do bojů. To však podle ISW nebude stačit k doplnění stavu ruských jednotek, které na některých místech údajně přišly až o 20 procent svých příslušníků.

Podle ISW ruská armáda zapojuje bojovníky ze soukromých vojenských organizací i do jednotek svých elitních výsadkářů, což institut označuje za šokující. Jedná se podle něj o dosud nejzřetelnější znamení toho, že Rusko vyčerpalo svoje dostupné vojenské zálohy.

Ruská jednotka se snažila vstoupit do Sumské oblasti, uvádí ukrajinská stráž

Ruská sabotážní a průzkumná skupina se dnes ráno snažila proniknout do Sumské oblasti na Ukrajině, informovala podle agentury Ukrinform ukrajinská pohraniční stráž. Dodala, že se jí podařilo přinutit ruské vojáky k ústupu zpět za hranici.

Ruští ozbrojenci podle pohraniční stráže zahájili střelbu z minometů, raketometů a kulometů a po krytím této palby se na ukrajinské území snažila proniknout ruská průzkumná skupina. Pohraniční stráž uvedla, že se "sabotéry" bojovala a vytlačila je zpátky za hranici.

Ruské jednotky se ze Sumské oblasti stáhly začátkem dubna poté, co Moskva vzdala svůj pokus o dobytí Kyjeva a ovládnutí severovýchodu Ukrajiny. Ukrajinská armáda v noci na dnešek informovala, že jedné z jejích jednotek se podařilo opět dosáhnout ruské hranice v Charkovské oblasti, která leží jihovýchodně od Sumské.

