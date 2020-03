Z 30.000 litrů nelegálního lihu nechá stát vyrobit dezinfekci

Praha - Celní správa poskytla ministerstvu zdravotnictví 30.470 litrů zabaveného nelegálního lihu na výrobu dezinfekčních přípravků. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bude dezinfekce primárně využita na autobusová a vlaková nádraží a veřejné prostory, které jsou přestupními místy a koncentruje se v nich velké množství lidí. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo financí a zdravotnictví. Dezinfekci vyrobí skupina Aroco - Aroma na základě povolení ministerstva zdravotnictví do konce tohoto týdne.

Důvodem mimořádného kroku je vysoká poptávka po dezinfekčních prostředcích a potřeba zajistit co nejplynulejší zásobování. "Líh je velmi účinná dezinfekce. Místo do ekologické likvidace tak v průběhu středy a čtvrtka zamíří do laboratoře, kde z něj podle receptury Světové zdravotnické organizace vyrobíme kvalitní dezinfekční směs," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Při výrobě dezinfekce bude využit kromě zabaveného lihu mix peroxidu vodíku dodaného ministerstvem zdravotnictví a zvlhčovací látky glycerol.

"Líh, který je v současnosti v majetku státu, Celní správa neprodleně předá v několika desítkách kontejnerů. Podle informací akreditovaného výrobce bude dezinfekce připravena k distribuci nejpozději do konce tohoto týdne," uvedl generální ředitel Generálního ředitelství cel Milan Poulíček.

Správa železnic začala rozmísťovat na všech krajských nádražích a dalších frekventovaných nebo příhraničních stanicích stojany s dezinfekcí kvůli koronaviru o víkendu. Dosud na nádražích instalovala 143 stojanů s dezinfekcí a dalších 113 nástěnných prostředků. Prostory také častěji čistí.

Stát také vyčlení pro soukromé dopravce 100 milionů korun na pořízení dezinfekčních a ochranných pomůcek pro řidiče a další personál ve veřejné dopravě. Jde asi o 30.000 zaměstnanců. Ministerstvo dopravy také zajistilo zásoby dezinfekce, které bude v případě nutnosti dopravcům dodávat.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) minulý týden zakázal kvůli šíření nového typu koronaviru vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí. Zákaz se týká například obchodníků, nevztahuje se ale na výrobce, kteří mohou i nadále své produkty do zahraničí dodávat. Podle Vojtěcha nařízení míří na spekulanty. Cílem je zajistit dostatek dezinfekčních přípravků pro osobní hygienu na území ČR.