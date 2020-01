Yule vyhrál v Kitzbühelu už třetí slalom v sezoně

Kitzbühel (Rakousko) - Švýcarský lyžař Daniel Yule vyhrál v Kitzbühelu třetí slalom v sezoně Světového poháru. Šestadvacetiletý mistr světa a olympijský vítěz z týmových závodů navázal na triumfy v Madonně di Campiglio a Adelbodenu. V proslulém rakouském středisku porazil o 12 setin domácího Marca Schwarze, třetí skončil Francouz Clément Noël, vítěz slalomů ve Wengenu a Záhřebu a obhájce loňského prvenství. Český reprezentant Jan Zabystřan nedokončil první kolo.

Yule se stal prvním švýcarským vítězem slalomu v Kitzbühelu od roku 1968, kdy vyhrál Dumeng Giovanoli. "Je dobře, že tyhle negativní rekordy pomalu mizí. Vyhrát tady je pro Švýcara něco zvláštního. Kitzbühel, to je mýtus. Vyhrát doma v Adelbodenu a teď tady, to je extrém," radoval se Yule.

Po čtvrtém triumfu v kariéře se Yule posunul v hodnocení disciplíny na druhé místo za Henrika Kristoffersena, který se ujal vedení v celkovém pořadí SP. Norský lídr se v Kitzbühelu podělil o čtvrtou příčku s krajanem a překvapením závodu Lucasem Braathenem, který ovládl první jízdu se startovním číslem 34. Devatenáctiletý mladík si ještě bude muset na premiérové umístění na stupních vítězů počkat, od bronzu oba dělilo 12 setin.

Muži - slalom: 1. Yule (Švýc.) 1:41,50 (50,82+50,68), 2. Schwarz (Rak.) -0,12 (51,09+50,53), 3. Noël (Fr.) -0,37 (51,27+50,60), 4. Braathen -0,49 (50,49+51,50) a Kristoffersen (oba Nor.) -0,49 (51,24+50,75), 6. Matt (Rak.) -0,52 (50,91+51,11), 7. Razzoli (It.) -0,53 (51,30+50,73), 8. Pertl (Rak.) -0,73 (51,76+50,47), 9. Schmidiger (Švýc.) -0,79 (51,54+50,75), 10. Foss-Solevaag (Nor.) -0,81 (51,39+50,92), ...Zabystřan (ČR) nedokončil 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 7 z 12 závodů): 1. Kristoffersen 452, 2. Yule 435, 3. Noël 400, 4. Zenhäusern (Švýc.) 249, 5. Schwarz 242, 6. Foss-Solevaag 228.

Průběžné pořadí SP (po 24 z 44 závodů): 1. Kristoffersen 741, 2. Kilde (Nor.) 700, 3. Mayer (Rak.) 692, 4. Pinturault (Fr.) 642, 5. Feuz (Švýc.) 577, 6. Paris (It.) 556, ...130. Zabystřan 12.