Young udržel šance Atlanty, Denver s Phoenixem postupují do čtvrtfinále

Zápas 1. kola play off basketbalové NBA Boston - Atlanta, 25. dubna 2023. Zprava Trae Young z Atlanty a Jaylen Brown z Bostonu. ČTK/AP/Charles Krupa

Boston - Basketbalisté Atlanty zvítězili na palubovce Bostonu 119:117 a udrželi šanci na postup v play off NBA. Osmifinálovou sérii snížili na 2:3 na zápasy. Postaral se o to zejména Trae Young, který dal 38 bodů včetně vítězné trojky dvě vteřiny před koncem. Ještě lepší výkon předvedl Devin Booker, jenž 47 body, 8 doskoky a 10 asistencemi dovedl Phoenix k výhře 136:130 nad Los Angeles Clippers a postupu do dalšího kola. Suns celou sérii ovládli 4:1 na zápasy stejně jako Denver, který postup pečetil výhrou 112:109 nad Minnesotou. Nikola Jokič k tomu přispěl triple doublem za 28 bodů, 17 doskoků a 12 asistencí.

V dresu Atlanty sledoval zápas opět jen z lavičky český reprezentant Vít Krejčí. A viděl, jak jeho spoluhráči už prohrávají o 13 bodů. Jenže v poslední čtvrtině Hawks odmítli konec sezony a 37 body skóre otočili. Pomohli si mimo jiné 19 trojkami.

To nejlepší si Young nechal na poslední útok. Boston se sedm vteřin před koncem dostal do vedení, jenže klíčový hráč Atlanty si vzal míč a dlouhou trojkou kousek od loga na polovině hřiště zápas rozhodl. „Prostě jsem jen věřil tomu, co dělám celý můj život. Musel jsem být sebevědomý,“ řekl Young. „Tyhle rozhodující chvíle miluje. Chce tyto velké střely a dnes opět ukázal proč,“ dodal John Collins, který přispěl 22 body.

Denver se v souboji s Minnesotou mohl opřít o své klíčové hráče. Vedle Jokiče zahrál skvěle i Jamal Murray, který trefil 35 bodů. Timberwolves přitom vstoupili do zápasu výtečně a rychle vedli o 15 bodů, ale Nuggets skóre postupně otočili v poslední čtvrtině si drželi těsné vedení.

Minnesota sice minutu před koncem srovnala, ale rozhodující slovo si vzal Jokič, který dal v poslední minutě šest bodů. Anthony Edwards, autor 29 bodů, se ještě pokusil trojkou s klaksonem o srovnání, ale trefil jen obroučku.

Také Los Angeles Clippers nechtěli konec série a na palubovce Phoenixu málem v poslední čtvrtině smazali dvacetibodovou ztrátu. Suns totiž ve třetí čtvrtině nastříleli skvělých 50 bodů a 11 minut před koncem vedli o 20 bodů. Jenže pak Clippers předvedli stíhací jízdu a tři minuty před koncem už byl rozdíl jen dvoubodový. Devíti body v řadě k tomu pomohl Mason Plumlee, který z lavičky nasbíral 20 bodů a 10 doskoků.

Jenže Phoenix obrat nedovolil, když nejprve nápor soupeře uťal košem Booker a výhru pak čtyřmi body pečetil Kevin Durant, který celkem dal 31 bodů. Suns si ale především pomohli branou, když v posledních dvou a půl minutách nedovolili Clippers koš ze hry.

Phoenix se tak nyní ve čtvrtfinále utká s Denverem.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 5. zápas:

Boston - Atlanta 117:119, stav série 3:2.

Západní konference - 5. zápasy:

Denver - Minnesota 112:109, konečný stav série 4:1, Phoenix - LA Clippers 136:130, konečný stav série 4:1.