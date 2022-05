Young Star zlínského filmového festivalu je letos herec Jan Nedbal

Zlín - Za zlom ve své kariéře považuje herec Jan Nedbal tři projekty, na kterých pracoval v jednom čase. Šlo o televizní seriál Božena, seriál Herec a účinkování v seriálu Sestřičky Modrý kód. "V krátkém časovém rozmezí mi vyšly tři projekty najednou, které byly od sebe diametrálně rozdílné," řekl dnes ČTK herec na zlínském filmovém festivalu, kde je za takzvanou Young Star.

Díky rozdílným projektům uvedeným v jednom období se podle svých slov trefil do většího diváckého spektra. "Najednou jsem byl víc vidět, než kdyby to bylo třeba jedno po druhém v rozmezí několika let," uvedl Nedbal. V pracovním životě je spokojený. "Jsem spokojený, jak je to teď. Drží se mě historické věci a dobové projekty, což mám moc rád. Pracuju s úžasnýma a talentovanýma lidma a jsem spokojený," uvedl herec.

V srpnu začne natáčet snímek Bratři, ve kterém bude hrát také Oskar Hes, který byl za Young Star na zlínském filmovém festivalu loni. "Budeme s Oskarem hrát bratry, které jsme hráli i v Králi Šumavy, kterého jsme dotočili necelý měsíc zpátky. S Oskarem jsme spolubydlící. Je vtipné, že se potkáme v práci, teď spolu budeme celý rok," uvedl Nedbal. V létě bude natáčet také pohádku a do konce roku asi další tři filmy.

Ocenění zlínského festivalu, který chce také představovat mladé a nadějné herce, si váží. "Moc mi to lichotí, i když je mi 31 a myslím si, že je to naposledy, co mi někdo říká, že jsem young," uvedl Nedbal. Coby dítě měl rád Star Wars. "Děda s babičkou měli doma archiv, nahrávali si filmy na kazety a měli seznam v notýsku. Já si vždy vzal notýsek a koukal na filmy. Měl jsem rád Ať žijí duchové, zbožňoval jsem Star Wars a Terminátora 2," uvedl. Na zlínském filmovém festivalu jsou dva filmy, ve kterých hrál, a to snímek Poslední závod a Zpráva.

Nedbal se dnes coby Young Star zapojil do tradičního sázení festivalového stromu. "Když jsme tuto tradici zakládali, chtěli jsme, aby Young Stars měly ve Zlíně místo, kam se mohou vždy vrátit ke svému stromu," uvedl prezident festivalu Čestmír Vančura. Druhou nadějnou hvězdou na festivalu je letos Brigita Cmuntová. Festival se letos koná 62. rokem, začal ve čtvrtek, potrvá do 1. června.