Yellenová: Biden nabídl změny, jež sníží rozpočtový schodek USA o bilion dolarů

Washington - Americký prezident Joe Biden v rámci jednání o zvýšení dluhového stropu nabídl změny, které povedou ke snížení rozpočtového deficitu Spojených států o bilion dolarů (zhruba 22 bilionů Kč). Uvedla to dnes podle agentury Reuters americká ministryně financí Janet Yellenová.

Podle zdroje agentury AFP by návrh předložený Bidenem šéfovi Sněmovny reprezentantů Kevinu McCarthymu snížil deficit o "více než bilion dolarů během deseti let". Tento návrh by rozšířil dříve slíbené snížení deficitu o tři biliony dolarů během deseti let, píše AFP.

V uplynulém fiskálním roce, který skončil loni v září, činil rozpočtový schodek USA podle vládních údajů 1,375 bilionu dolarů. Rozpočtový úřad Kongresu (CBO) v únoru odhadl letošní deficit na 1,4 bilionu dolarů a předpověděl, že v letech 2024 až 2033 bude průměrný roční deficit činit dva biliony dolarů.

Yellenová dnes zopakovala, že bez zvýšení dluhového stropu se americká vláda začátkem června dostane do problémů při splácení svých závazků. Varovala, že pokud Kongres zvýšení dluhového stropu včas neschválí, budou ministerstvo financí a prezident Biden čelit obtížným volbám. "Určité závazky nebudeme schopni uhradit," prohlásila.

Ministryně rovněž vyjádřila přesvědčení, že dohoda o zvýšení dluhového stropu je možná. "Dluhový strop prostě musíme zvýšit," prohlásila. Poukázala rovněž na určité napětí, které kvůli dluhovému stropu panuje na finančních trzích.