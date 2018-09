Torrelavega (Španělsko) - Lídrovi cyklistické Vuelty Simonu Yatesovi se po volném dnu vydařila úterní časovka a díky 13. místu Brit mírně zvýšil své průběžné vedení. Šestnáctou etapu na rovinaté trati dlouhé 32 km vyhrál specialista Rohan Dennis z Austrálie a navázal na své vítězství z úvodní individuální časovky v Málaze, jež závod před více než dvěma týdny zahajovala.

Šestadvacetiletý Yates na trase mezi obcí Santillane del Mar, kde se nachází slavná jeskyně Altamira, a městem Torrelavega trochu nečekaně porazil svého největšího soupeře Alejandra Valverdeho. Zkušený Španěl za o dvanáct let mladším lídrem zaostal o sedm sekund a jeho odstup na druhém místě se zvýšil na 33 sekund.

Na třetí pozici se díky dnešnímu čtvrtému času posunul Nizozemec Steven Kruijswijk, jenž byl před časovkou pátý. Na Yatese nyní ztrácí 52 sekund.

Dvojnásobný mistr světa v týmové časovce Dennis vyhrál suverénně o 50 sekund před svým americkým kolegou ze stáje BMC Joeym Rosskopfem. Třetí byl ve stejném čase Španěl Jonathan Castroviejo.

Pro Dennise bylo vítězství posledním představením na letošní Vueltě, kterou dnes opouští, aby se připravil na blížící se světový šampionát v Rakousku. "Snažil jsem se to dnes kontrolovat od začátku do konce a vyšlo to dokonale. Teď se chci pořádně připravit na individuální a týmovou časovku na mistrovství světa," řekl osmadvacetiletý Australan.

Jediný český účastník Vuelty Jan Hirt, jenž je ve Španělsku k ruce lídrovi týmu Astana Miguelu Ángelu Lópezovi, obsadil v časovce 145. místo s odstupem šesti a půl minut.

Cyklistický závod Vuelta - 16. etapa (časovka na 32 km):

1. Dennis (Austr./BMC) 37:57, 2. Rosskopf (USA/BMC), 3. Castroviejo (Šp./Sky) oba -50, 4. Kruijswijk (Niz./LottoNL-Jumbo), 5. Kwiatkowski (Pol./Sky) oba -51, 6. Mas (Šp./Quick-Step Floors) -1:03, 7. Oliveira (Portug./Movistar) -1:05, 8. De Plus (Belg./Quick-Step Floors) -1:07, 9. Geschke (Něm./Sunweb), 10. Asgreen (Dán./Quick-Step Floors) oba -1:10, ...145. Hirt (ČR/Astana) -6:31.

Průběžné pořadí:

1. S. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) 64:52:58, 2. Valverde (Šp./Movistar) -33, 3. Kruijswijk -52, 4. Quintana (Kol./Movistar) -1:15, 5. Mas -1:30, 6. López (Kol./Astana) -1:34, 7. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) -2:53, 8. I. Izagirre (Šp./Bahrajn-Merida) -3:04, 9. Urán (Kol./EF Drapac) -3:15, 10. Gallopin (Fr./AG2R La Mondiale) -4:43, ...82. Hirt -1:55:32.