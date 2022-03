Xindl X pokřtí loňskou desku Terapie na koncertu 5. května v pražské O2 areně

Praha - Zpěvák, písničkář a skladatel Ondřej Ládek vystupující pod jménem Xindl X potvrdil, že vystoupí na koncertu 5. května v pražské O2 areně. Na vystoupení, které bylo kvůli pandemii koronaviru přeloženo z loňského 25. listopadu, pokřtí loňskou desku Terapie. Titulní píseň představil v podobě animovaného videoklipu. ČTK o tom za vydavatelství Universal Music informovala Tereza Burdová.

Videoklip Terapie je z dílny dvorního výtvarníka a režiséra Ondřeje Pfeiffera. "Pracujeme spolu už od dob, kdy Xindl ještě nebyl Xindl, a málokdo do mě vidí jako on. A protože tahle písnička je pro mě hodně osobní, tak bylo jasné, že to nemůže dělat nikdo jiný. Je to náš dvanáctý společný klip a já jsem přesvědčený, že je ten nejlepší," prohlásil Xindl X.

Fanoušci mohou ve videoklipu sledovat Xindlovo alter ego, které znají z obalu nové desky. "Je to panáček, který má místo hlavy jedno velké vnímavé oko a žije ve světě lidí, kteří mají místo hlavy jen jednu velkou ukecanou pusu," popsal Xindl X. "Je to o jednom dni pana Očka a jeho každodenní boji s Povídálky okolo něj. Taková lehce autobiografická reportáž ze světa introvertních lidí," dodal.

Podobné vizuály čekají fanoušky 5. května, kdy se Xindl X představí s kapelou na koncertě v pražském O2 universu, kde pokřtí album Terapie. Dorazí i hudební hosté jako Pokáč, Tereza Mašková, Pavel Čadek, Mirka Miškechová nebo sbor Maranatha Gospel Choir. "Máme nachystáno spoustu krásných projekcí k písničkám i řadu hostů a kromě toho šedesátičlenný pěvecký sbor, kterým chceme některé písničky ozvláštnit. Bude to pro mě výjimečná událost, ale věřím, že i pro ty, kdo se přijdou podívat," sdělil.

Xindl X, který si pseudonym vypůjčil od jedné postavy z filmu Hollywood Ending, v září 2008 vydal debutové album Návod ke čtení manuálu, za které získal nominaci na cenu České hudební akademie Anděl v kategorii folk a country. Od té doby nahrál osm studiových alb. Patří mezi nejhranější skladatele v českých rádiích. Kromě vlastních skladeb je autorem mnoha textů či hudby hitů jiných umělců.