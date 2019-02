Praha - Písničkář Xindl X chystá ke svým čtyřicátinám narozeninový koncert, který se uskuteční 28. listopadu v pražském Foru Karlín. V průběhu roku také vydá zpěvník a album největších hitů. Fanoušci se na koncertu s názvem Narozeninová oslava XL! mohou těšit na mnoho hostů a program sestavený z úspěšných písní jako Anděl, V blbým věku, Chemie, Cudzinka v tvojej zemi, Láska v housce, Dysgrafik nebo aktuální singl Dřevo, který na několik měsíců obsadil přední příčky rádiových hitparád. ČTK o tom za pořadatele informovala Zdena Selingerová.

"Ke krizi středního věku každý přistupuje jinak. Někdo si koupí Ferarri, někdo si pořídí milenku... a já si udělám narozeninový koncert ve Foru Karlín. Bez nadsázky mohu říct, že to je ten nejdražší a největší mejdan, jaký jsem kdy pořádal. Čtyřicet je římskými číslicemi XL, takže tenhle mejdan bude vážně XL, čili všechno větší. Větší scéna, větší světelná show, víc hostů, než jsem kdy na koncertě měl, a hlavně přehrajeme s kapelou úplně všechny singly, co jsem za svou kariéru vydal a navrch přihodíme i několik úplných novinek. Takže slavit se bude vážně dlouho," uvedl Xindl X.

Koncert ve Foru Karlín nebude to jediné, čím Xindl oslaví svoje jubileum. Kromě toho pro fanoušky nachystal zpěvník svých písní, a také vydání svého prvního Best of CD. "Když jsem měl na gymplu svou první kapelu, vydali jsme samizdatem demáč, co se jmenoval Greatest Hits. Tehdy ten název byla velká ironie a já skoro nemůžu uvěřit tomu, že jsem se dožil dne, kdy album největších hitů můžu vydat i bez té ironie. A úplně v šoku jsem z toho, že když jsem ty svoje dosavadní singly poskládal dohromady, vydalo to dokonce na dvojalbum," podotkl.

Xindl X, vlastním jménem Ondřej Ládek, se narodil 16. srpna 1979 v Praze. Loni v září vydal své šesté studiové album s názvem Sexy Exity. Pseudonym si vypůjčil od jedné postavy z filmu Hollywood Ending. Na koncertech ho v současné době doprovází baskytarista a kapelník Radim Genčev, kytarista Milan Matoušek, klavírista Jan Bálek a saxofonista Radek Kašpar.