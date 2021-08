WTO: Ukazatel obchodu se zbožím stoupl na rekordní maximum

Ženeva - Globální obchod se zbožím silně oživuje z hlubokého šoku způsobeného v loňském roce pandemií nemoci covid-19. Světová obchodní organizace (WTO) dnes uvedla, že její ukazatel, který sleduje vývoj globálního obchodu se zbožím, vzrostl na rekordní maximum.

Hodnota ukazatele podle WTO vystoupila na 110,4 bodu. To je nejvyšší údaj od července 2016, kdy byl ukazatel poprvé zveřejněný. Meziročně se zvýšila o více než 20 bodů.

"Nárůst ukazatele odráží sílu současné obchodní expanze i hlubokého šoku způsobeného pandemií v roce 2020," uvedla WTO na svých internetových stránkách. Dodala ale, že výhled světového obchodu nadále ohrožují rizika, která by mohla způsobit pokles. Největší hrozbou je nová vlna infekce covidu-19, která by mohla snadno ohrozit oživení. Dále jsou to regionální rozdíly v oživení, pokračující slabost obchodu se službami a zpoždění očkování, zejména v chudých zemích.

Nejnovější údaj potvrzuje prognózu WTO z konce března, která očekává, že objem světového obchodu se zbožím letos vzroste o osm procent. Loni naopak o 5,3 procenta klesl.

Světový obchod se zbožím stabilně roste od prudkého poklesu ve druhém čtvrtletí 2020 způsobenému pandemií. V letošním prvním čtvrtletí se objem obchodu se zbožím zvýšil o 5,7 procenta, což byl nejvyšší nárůst od třetího čtvrtletí 2011. Ve druhém čtvrtletí by mohl vykázat ještě vyšší růst.