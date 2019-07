WTO se ve sporu USA a Číny o cla přiklonila na stranu Číny

Ženeva - Světová obchodní organizace (WTO) otevřela cestu sankcím, které by mohla začít uplatňovat Čína za americká cla z éry prezidenta Baracka Obamy. Spojené státy podle WTO totiž neplnily v plném rozsahu její rozhodnutí a pokud Washington nezruší určitá cla, která porušují pravidla této organizace, mohly by Spojené státy čelit sankcím ze strany Číny. Uvedl to odvolací orgán WTO.

Čína v září 2012 napadla americký zákon o vyrovnávacích clech, jímž Washington zasahuje proti zboží, u něhož má podezření na exportní subvence. Zákon v březnu 2012 podepsal prezident Barack Obama a Peking na něj odpověděl stížností k WTO na porušování mezinárodních obchodních pravidel.

Sporná americká cla se týkala fotovoltaických článků a solárních modulů, různých druhů produktů z oceli, pneumatik pro terénní auta, zboží z hliníku a stožárů pro větrné elektrárny. Hodnota exportu v té době činila 7,3 miliardy dolarů (166,5 miliardy Kč v dnešním kurzu).

Podle Úřadu amerického obchodního zmocněnce Roberta Lighthizera (USTR) rozhodnutí WTO připouští, že Spojené státy prokázaly subvencování čínských státních podniků. Verdikt ale také uvádí, že Spojené státy musejí čínské ceny akceptovat.

"Tyto závěry ignorují zjištění Světové banky, pracovní dokumenty OECD, ekonomické průzkumy a další objektivní důkazy, které Spojené státy všechny uváděly," píše USTR. "Zpráva WTO podkopává pravidla WTO, což oslabuje jejich účinnost v boji s čínskými dotacemi, které poškozují pracovníky a podniky v USA a narušují trhy na celém světě," dodal úřad.

Pokud Čína bude v tomto sporu chtít přistoupit k sankcím, bude muset vstoupit do nového kola právní argumentace ohledně výše škod na svém obchodu. Spor se soustředil na 17 případů vyšetřování provedených ministerstvem obchodu USA v letech 2007 až 2012, upozornila agentura Reuters.

Krátce po zveřejnění verdiktu WTO prezident Donald Trump prohlásil, že k uzavření obchodní dohody s Čínou je ještě dlouhá cesta a bude-li to třeba, mohou Spojené státy uvalit cla na další čínské zboží v hodnotě 325 miliard dolarů (7,4 bilionu Kč).