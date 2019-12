WTO prodloužila zákaz cel na digitální obchod do června 2020

Ženeva - Členové Světové obchodní organizace (WTO) se dohodli na prodloužení dvacetiletého moratoria na zavádění cel na digitální obchod o šest měsíců. Zmírnili tak obavy, že lidé budou muset začít platit clo za elektronické knihy či software, uvedla agentura Reuters.

"Členové souhlasili se zachováním stávající praxe, tedy nezaváděním cel na elektronické přenosy, až do 12. ministerské konference," uvádí se v prohlášení všeobecné rady. Konference se má uskutečnit příští rok v červnu v Kazachstánu.

Moratorium na digitální obchod, jehož roční hodnota se odhaduje na 225 miliard USD (5,2 bilionu Kč), platí od roku 1998. Mělo vypršet tento měsíc, jeho obnovení vyžaduje jednomyslný souhlas.

Několik zemí, včetně Indie a Jihoafrické republiky, vyjádřilo zájem o zrušení moratoria. Rozvíjejí totiž své digitální ekonomiky a snaží se získat zpět ztracené příjmy z cel způsobené tím, že obchod je stále více digitální. Některé země však varují, že by to mohlo vést k odvetným internetovým clům.

Dohoda známá jako moratorium WTO na elektronickou komerci byla uzavřena v roce 1998. Hrála důležitou úlohu v rozvoji internetu, neboť zakazuje cla na digitálně dodávané produkty, služby a obsah. Mezinárodní obchodní komora (ICC) v posledních měsících varovala, že pokud se nepodaří tuto dohodu obnovit, nezpůsobí to jen zvýšení cel, ale mohlo by to zapříčinit i zmatek v internetové ekonomice.