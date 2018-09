New York - Vedení ženské tenisové asociace WTA se postavilo po kontroverzním finále US Open za svou hvězdu Serenu Williamsovou. Šéf WTA Steve Simon volá po tom, aby při trestání vyjádřených emocí na kurtu nebyl uplatňován dvojí genderový metr a aby bylo koučování v tenisu povoleno na všech turnajích.

Bývalá světová jednička Williamsová po porážce 2:6, 4:6 s Japonkou Naomi Ósakaovou tvrdila, že se s ní při zápase nezacházelo stejně jako s muži. Rozhodčí finále Carlos Ramos v druhém setu udělil Williamsové varování, trestný fiftýn a trestný game za koučování, rozbitou raketu a verbální útok.

"WTA se domnívá, že by neměly být žádné rozdíly mezi ženami a muži v tom, jak se toleruje vyjádření emocí. Se všemi by mělo být zacházeno stejně. Nemáme pocit, že tomu tak včera bylo," uvedl Simon v tiskovém prohlášení den po sobotním finále.

Za svou kolegyni se částečně postavil i mužský šampion Novak Djokovič, podle nějž neměl sudí Ramos trestat Williamsovou tak přísně. "Rozhodně tím ovlivnil vývoj zápasu. Podle mého názoru to asi nebylo nutné. S námi všemi cloumají emoce, zvlášť když bojujeme o grandslamovou trofej," řekl Srb, jenž ale nesouhlasil se Simonovým názorem, že k mužům a ženám se při uplatňování pravidel přistupuje odlišně.

"Nevidím to tak jako pan Simon. Opravdu ne," řekl Djokovič. "Myslím, že s muži a ženami se zachází tak či onak v závislosti na situaci. Není správné to generalizovat. Řekl bych, že ani nutné o tomhle vést debatu," dodal nyní již čtrnáctinásobný grandslamový vítěz.

První varování dostala Williamsová za koučování. To není povoleno na mužské ATP Tour, smí se však na WTA Tour, ale s výjimkou grandslamů. Šestatřicetiletá Američanka sice tvrdila, že nikdy pravidla neporušila, nicméně její trenér Patrick Mouratoglu přiznal, že během finále koučoval, stejně jako to podle něj dělají i ostatní trenéři.

"Také si myslíme, že by se měla projednat záležitost koučování, které by mělo být povoleno v celém sportu. WTA to podporuje prostřednictvím svého pravidla o koučování na kurtu, ale je nutné to probrat ještě víc," uvedl šéf WTA Tour Simon.