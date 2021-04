WSJ: V Nepálu se díky uzávěrám rozrůstá populace nosorožců

Káthmándú - Stáda nosorožců žijících v Nepálu se rozhojnila, k čemuž přinejmenším částečně přispěly uzávěry a další opatření, která země přijala proti šíření nemoci covid-19.

Ohrožení nosorožci indičtí si užívají dlouhé prázdniny od turistů cvakajících fotoaparáty, kteří po většinu uplynulého roku neměli přístup do přírodních rezervací v zemi. To jim poskytuje větší volnost při pohybu po rezervacích, možnost scházet se a pářit, uvedli ochránci přírody, které citoval list The Wall Street Journal.

Sčítání nosorožců ukázalo, že stáda těchto zvířat v zemi se rozrostla zhruba o 17 procent na nynějších 752 jedinců oproti sčítání před šesti lety, informoval nepálský úřad pro národní parky a ochranu přírody.

"Pro nás všechny, komu leží na srdci ochrana nosorožců, je to skvělá zpráva," řekl generální ředitel úřadu Dípak Kumar Kharal. "Covid-19 sehrál malou, ale důležitou úlohu při pomoci nárůstu naší nosorožčí populace," dodal. Strážci rezervací vyrazili na sčítání nosorožců s pomocí jiných tlustokožců - objeli je na hřbetech 57 slonů.

Populace nosorožců indických se dostala na pokraj vyhubení, když v 60. letech 20. století jejich počet klesl na méně než sto. Díky národní snaze ochránit je před pytláctvím a chránit také louky a džungle jižního Nepálu, kde žijí, se podařilo nosorožce v Nepálu zachránit a zajistit postupný nárůst jejich populace.

V národním parku Čitván, jedné z největších přírodních rezervací pro nosorožce, letos zažívají doslova nosorožčí baby-boom. Březost nosorožčích samic může trvat až 18 měsíců, takže mláďata počatá během koronavirové uzávěry se teprve narodí.

Ale strážci parku hlásí, že viděli více mláďat než kdykoli dříve, a uvádějí, že během uplynulého roku pravděpodobně vyšší počet novorozených nosorožců přežil díky tomu, že nemuseli zažívat stres a rozrušení při útěku a ukrývání se před hordami turistů v džípech.

"Covidová uzávěra poskytla nejlepší prostředí pro narození a růst malých nosorožců," řekl ochránce přírody Bišnu Lama, který se účastnil sčítání. Jen v rezervaci Čitván napočítali 125 mláďat, což jsou nosorožci mladší než tři a půl roku - v roce 2015 jich bylo 116 a v roce 2011 o pět méně.

"Většina nosorožčích mláďat, která jsme tentokrát viděli, byla velmi malá, pravděpodobně se narodila během posledních čtyř měsíců," řekl Lama. "Vypadala šťastná a uvolněná, protože je neruší žádní lidé," dodal.