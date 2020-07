WSJ: USA zruší zákaz vstupu do země pro studenty z Evropy

Washington - Zahraniční studenti z Evropy dostanou výjimku ze zákazu vstupu do Spojených států, který úřady zavedly ve snaze zabránit šíření koronavirované nákazy. Informoval o tom dnes deník The Wall Street Journal s odvoláním na prohlášení ministerstva zahraničí, podle nějž bude studentům tímto opatřením umožněno nastoupit do zimního semestru.

Restrikce budou uvolněny rovněž pro evropské au pair pracovnice a pracovníky a rodinné příslušníky majitelů víz pobývajících v USA, uvádí se ve čtvrtečním dopise amerického ministerstva zahraničí adresovaném Kongresu.

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa od ledna postupně zavedla celou řadu omezení týkající se cestování z Číny, Evropy a Brazílie. Argumentovala při tom snahou zabránit šíření koronavirové pandemie i vytvořením pracovních míst nezaměstnaným Američanům.

Podle dokumentu studenti z evropských zemí, kteří měli studijní víza, ale do USA nemohli vstoupit kvůli březnovému zákazu, budou moci nastoupit ke studiu na podzim. Naopak na studenty, kteří víza dosud nemají, se výjimka nevztahuje.

"Poskytnutí (výjimky) pomůže obnově hospodářství z pandemie covidu-19 a upevní klíčové součásti našeho transatlantického vztahu," uvedl v prohlášení mluvčí ministerstva zahraničí. "Oceňujeme transparentnost a soustředěné úsilí našich evropských partnerů a spojenců v boji proti pandemii a vítáme reciproční krok Evropské unie, který umožní pokračovat v nezbytném cestování."

Podle WSJ se bude opatření týkat desetitisíců studentů, kteří se museli na začátku pandemie vrátit z USA do svých domovských zemí. Dosud čelili nejistotě, zda budou moci nastoupit k zimnímu semestru, pokud by zákaz cestování nebyl zrušen.

Ministestrvo zahraničí dále oznámilo, že část amerických konzulátů obnoví udělování víz, které bylo zastaveno z důvodů koronavirové pandemie.