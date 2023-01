WSJ: Ukrajinský odpor u Bachmutu zřejmě přiměl Rusko přesunout své úsilí

Kyjev - Ruské jednotky už neútočí na východoukrajinské město Bachmut stejně zuřivě jako v prosinci. Houževnatý odpor ukrajinských obránců města nutí invazní síly přesunout část své palebné síly do okolních oblastí. S odvoláním na několik ukrajinských velitelů to dnes napsal list The Wall Street Journal (WSJ). Rusové podle něj přesunuli obrněná vozidla a dělostřeleckou palbu směrem na nedaleký Soledar.

Ačkoli má Bachmut obecně nevelký strategický význam, pro ruskou Wagnerovu (v ruském přepisu Vagnerovu) soukromou vojenskou skupinu a velitele ruských sil na Ukrajině Sergeje Surovikina je podle WSJ symbolicky důležitý. Rusko se ukrajinské město v Doněcké oblasti, kde před invazí žilo na 70.000 obyvatel, snaží dobýt už zhruba půl roku.

Od podzimu se v Bachmutu a okolí odehrávají jedny z nejtěžších bojů války, kterou loni v únoru rozpoutalo Rusko. Obě strany tam nasadily obrovské množství vojáků i techniky. Podle britské vojenské rozvědky tam také obě strany zaznamenávají velké ztráty. Obsazení města by podle WSJ mělo pro Moskvu po řadě neúspěchů na bojišti psychologický význam. Britská vojenská rozvědka však tento týden uvedla, že je krajně nepravděpodobné, že by Rusko v nadcházejících týdnech dosáhlo u Bachmutu průlomu.

Bachmut a Soledar jsou součástí stejné fronty a boje se v okolí obou měst přelévaly i dříve. Zmírnění střetů v jedné oblasti tak podle WSJ nemusí svědčit o tom, že by se Rusové zcela vzdali snahy o ovládnutí Bachmutu, ale spíše naznačuje, že tvrdý ukrajinský odpor je tam donutil k přehodnocení svých dobyvačných plánů.

"Mění své pozice směrem k Soledaru. Potřebují jedno malé vítězství, protože nemohou dobýt (Bachmut)," řekl americkému listu mluvčí 46. výsadkové brigády ukrajinských ozbrojených sil Valerij Jurik. O tom, že Rusko - alespoň prozatím - přesouvá své útoky, jsou přesvědčeni i někteří ukrajinští důstojníci. Invazní síly se podle nich možná snaží v okolí Soledaru otestovat ukrajinskou obranu.

Podle jednoho z velitelů čety poblíž Bachmutu se intenzita ruské palby v posledních dnech snížila zhruba o polovinu a zdá se, že ji Rusové přesměrovávají na Soledar. Podle WSJ se rovněž v jedné z místních nemocnic zpomalil příval zraněných Ukrajinců z Bachmutu.

Mluvčí východního uskupení ukrajinských sil Serhij Čerevatyj ovšem uvedl, že on nezaznamenal výrazné oslabení ruských dělostřeleckých útoků na Bachmut ani přesměrování palby. Za posledních 24 hodin bylo v oblasti 224 dělostřeleckých úderů, uvedl podle The Wall Street Journal.

Ukrajinští vojáci podle Čerevatého navzdory oddechu zůstávají v pohotovosti. "Očekáváme protiútok každou chvíli," řekl jeden z ukrajinských důstojníků bojujících u Bachmutu. Velitel zdravotnické jednotky 46. brigády Andrij Žolob poznamenal, že věci se na frontě mění rychle. "Dva nebo tři dny může být klid a pak najednou přijde obrovské bombardování," uvedl.