New York - Bývalý právník Donalda Trumpa Michael Cohen financoval v roce 2015 pokusy ovlivnit průzkumy veřejného mínění ve prospěch budoucího prezidenta. Napsal to list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na soudní dokumenty v Cohenově kauze. Právník byl loni v létě obviněn z porušení zákona o financování volební kampaně a z bankovních a daňových podvodů, v prosinci byl odsouzen ke třem letům vězení.

Cohen podle newyorského listu dostal počátkem roku 2017 z osobního Trumpova účtu 50.000 dolarů (1,1 milionu Kč) jako úhradu částky, kterou měl dva roky předtím předat společnosti RedFinch a jejímu šéfovi Johnu Gaugerovi. Mělo údajně jít o odměnu za ovlivnění předvolebních online průzkumů veřejného mínění v Trumpův prospěch.

Gauger tvrdí, že Cohen mu v roce 2015 jako odměnu předal nanejvýš 13.000 dolarů a boxerské rukavice. Zbytek peněz prý nikdy nedostal. Trumpův právní poradce Rudy Giuliani listu The Wall Street Journal řekl, že to jen dokazuje Cohenovu zlodějskou povahu. "Jedno je jisté - Michael Cohen je naprosto nedůvěryhodný," řekl Giuliani.

Cohen byl mimo jiné v prosinci odsouzen za to, že zaplatil pornohvězdě Stephanie Cliffordové 130.000 dolarů za mlčení o jejím někdejším poměru s Trumpem. Podle soudu šlo o porušení pravidel pro financování volební kampaně. Soudní dokumenty se kromě této částky podle newyorského listu zmiňují také o 50.000 dolarech na "technické služby" Trumpově kampani.

Gauger redakci The Wall Street Journal řekl, že Cohen mu před volbami nabídl lukrativní práci pro Trumpův volební tým. Zahrnovala prý ale nakonec jenom neúspěšný pokus o ovlivnění dvou průzkumů veřejného mínění v Trumpův prospěch. Když Cohen žádal uhrazení údajně vyplacených 50.000 dolarů, důvod této investice Trumpově týmu nesdělil a ani na něj nebyl dotázán, uvedl list.