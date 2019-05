WSJ: Španělský doktor Señarís asi ví, jak skončí Hra o trůny

Washington - Poslední díl amerického fantasy seriálu Hra o trůny odvysílá kabelová televize HBO v neděli a jak to všechno dopadne, ví španělský lékař José Señarís Romay. Jeho spory s HBO kvůli vyzrazování zápletek epizod podrobně popsal list The Wall Street Journal.

Hra o trůny má na kontě desítky televizních cen Emmy, je pirátsky nejstahovanější v historii a na jednu její epizodu připadá v průměru 14 mrtvol. V roce 2016 HBO oznámila, že skončí po odvysílání osmé série, což se stane 19. května.

Osmá řada se vysílá od 14. dubna. Natáčela se v mimořádném utajení, digitální scénář byl vždy po dotočení scény okamžitě smazán. Dabéři prý své postavy mohli vidět jenom na zatemněné scéně, na níž nebylo patrné ostatní dění, a stěží mohli sledovat rty "svého" hrdiny, řekl Eduardo Bosch, který je španělským hlasem pro postavu Jona Snowa (Jon Sníh).

Sedmačtyřicetiletý Señarís pracuje na půl úvazku jako lékař a píše také pro televizi. Od roku 2016 umísťuje na YouTube videa s klíčovými informacemi o ještě neodvysílaných epizodách, které prý získává od zdroje v produkčním týmu seriálu. Podle fanoušků se Señarís od ostatních "prozrazovačů" liší tím, že se nikdy nemýlí. A je taky jediný, koho se HBO pokusila v jeho činnosti zastavit. Není vyloučeno, že má informaci i o posledním dílu, soudí WSJ. Vlastní repliky tří různých mečů, dýky a figurínu Tyriona Lannistera podepsanou Peterem Dinklagem, který tuto postavu hraje.

Seriálem je Señarís posedlý od první série, v páté začal zveřejňovat diskuse na YouTube. Před premiérou šesté řady mu někdo mailem poslal informaci, že Jon Snow, usmrcený v předchozí řadě, se na scéně znovu objeví. A doktor Señarís se o to podělil na YouTube. O několik hodin později HBO podala stížnost na porušení copyrightu a video bylo staženo. "Tehdy jsem dospěl k závěru, že to, co jsem říkal, byla pravda," vzpomíná Señarís.

V březnu, tři týdny před zahájením vysílání závěrečné řady, se na Señarísově videu objevily detaily o scénách z první epizody. HBO se opět rychle vytasila se stížností na porušení copyrightu a původní video bylo staženo. Za několik dní ale Señarísovi zatelefonoval někdo z vedení HBO a sdělil, že s ním chce televize uzavřít kontrakt, který zamezí únikům ze zbylých dílů. Za dva dny se s tímto zástupcem doktor sešel a do madridského hotelu přišel v tričku s nápisem Spoiling is not a crime (Prozrazovat není zločin). Señarís předložený kontrakt podepsat odmítl, protože to bylo spíš doznání o spáchání trestného činu. To se opakovalo ještě jednou a až 30. března doktor podepsal dohodu, že neprozradí další detaily z neodvysílaných epizod.

Jenomže tehdy už na tom nezáleželo, protože už loni v září, tedy měsíce před zahájením vysílání poslední série zveřejnil video se svým tipem na to, jak bude vypadat závěrečný díl ságy. A od té doby toto video zhlédlo 79.000 lidí. HBO si tehdy nestěžovala a nevynutila si stažení. Señarís pro to má své vysvětlení: "Kdyby to video nechali stáhnout měsíce před premiérou, přiznali by, že takový je konec. To by je zničilo."