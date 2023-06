WSJ: Prigožin plánoval zajmout Šojgua a Gerasimova

Washington - Původní plán šéfa wagnerovců Jevgenije Prigožina ještě před jeho víkendovým pokusem o ozbrojenou vzpouru v Rusku byl vzít do zajetí ruského ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) to říkají americké zpravodajské zdroje.

Šéf wagnerovců oba vedoucí představitele ruské armády zamýšlel zajmout už při jejich plánované návštěvě ruského regionu sousedícího s Ukrajinou. O jeho záměru se ale podle zdrojů WSJ dozvěděla ruská tajná služba FSB a Prigožin byl nucen plán pozměnit a uspíšit jej, což by mohlo být jednou z příčin, proč nakonec po 36 hodinách selhal. Jednotky wagnerovců na Prigožinův pokyn za tu dobu obsadily město Rostov na Donu, několik vojenských budov a urazily několik set kilometrů cesty směrem k Moskvě.

Velitel ruské národní gardy Viktor Zolotov o plánované vzpouře věděl dopředu také. "Konkrétní informace o přípravách povstání, které mělo začít mezi 22. a 25. červnem, unikly z Prigožinova tábora," řekl v úterý Zolotov ruské státní televizi, píše WSJ. Západní rozvědky se o plánech údajně dozvěděly z elektronické komunikace a skrze analýzu satelitních snímků. Západní zpravodajci se tehdy domnívali, že Prigožinův původní plán má solidní šanci na úspěch, ale selhal poté, co bylo jeho spiknutí prozrazeno a on byl nucen vymyslet alternativní postup.

Americká média s odvoláním na zpravodajské zdroje také informovala, že Prigožin o svých záměrech předem přímo informoval ruského generála Sergeje Surovikina. To dnes popřel mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov: "Ohledně těchto událostí teď bude hodně spekulací a klepů. Tohle je případ jednoho z nich".

O zákulisním vyjednávání mezi Prigožinem a ruskými činiteli není mnoho informací, tažení wagnerovců na Moskvu nicméně skončilo poté, co běloruský lídr Alexandr Lukašenko oznámil, že s Prigožinem uzavřel dohodu. V úterý ruské ministerstvo obrany informovalo, že Wagnerova soukromá vojenská společnost předá svoji techniku ruské armádě a Lukešenko potvrdil spekulace, že Prigožin se nachází v Bělorusku.