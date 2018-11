Washington - Navzdory opakovaným tvrzením o opaku byl nynější americký prezident Donald Trump aktivně zapojen při dojednání plateb pro dvě ženy, které tvrdí, že s ním před lety měly milostný poměr. V pátek to napsal deník The Wall Street Journal (WSJ), který se odvolává na výpovědi desítek lidí obeznámených s událostmi, jakož i soudní dokumenty a firemní záznamy. Zjištění prý také naznačují, že se prezident dopustil porušení zákonů o financování volební kampaně.

Reportáž WSJ se týká případů bývalé modelky časopisu Playboy Karen McDougalové a někdejší pornoherečky známé pod uměleckým jménem Stormy Daniels. Osoby blízké Trumpovi každé z nich zaplatily přes 100.000 dolarů (2,3 milionu korun), podle amerických médií výměnou za jejich mlčení. Trump a jeho právníci opakovaně tvrdí, že současný prezident do transakcí nijak nezasáhl.

Podle WSJ byl ale Trump součástí téměř všech kroků těchto procesů. "Dohlížel na dohody po telefonu nebo během schůzek se svým mužem na černou práci, Michaelem Cohenem, a dalšími. Manhattanské státní zastupitelství nashromáždilo důkazy o Trumpově účasti na transakcích," napsal deník.

Reportáž popisuje například schůzku tehdejšího kandidáta na prezidenta s mediálním manažerem Davidem Peckerem v srpnu 2015. Podle nejmenovaných osob se znalostí tohoto setkání se Trump svého dlouholetého přítele zeptal, co by mohl udělat, aby pomohl jeho kampani. Pecker údajně nabídl, že prostřednictvím svého bulvárního listu National Enquirer zajistí mlčení žen, které by chtěly veřejně promlouvat o údajných milostných poměrech.

"O necelý rok později Trump požádal Peckera, aby pohřbil příběh bývalé modelky Playboye... Firma pana Peckera brzy na to zaplatila McDougalové 150.000 dolarů (3,4 milionu korun), aby o věci veřejně nehovořila. Trump později Peckerovi poděkoval za spolupráci," napsal WSJ.