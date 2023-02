WSJ: NATO by Ukrajině mohlo nabídnout bezpečnostní dohodu

Londýn - Severoatlantická aliance by mohla nabídnout Ukrajině bezpečnostní dohodu, která by Kyjevu po konci války s Ruskem zpřístupnila větší množství moderních vojenských technologií. To by mělo přimět Kyjev k zahájení jednání o příměří s Ruskem i v momentě, kdy by ruská armáda byla stále na ukrajinském území. Napsal to deník The Wall Street Journal s odkazem na vyjádření představitelů Německa, Francie a Británie.

Bezpečnostní smlouva by neměla takovou váhu jako plnohodnotné členství v alianci. Na Ukrajinu by se tak nevztahoval závazek vzájemné obrany mezi zeměmi NATO a v zemi by nebyli trvale rozmístění vojáci Severoatlantické aliance. Větší dostupnost moderních západních zbraní by ale mohla Moskvu odradit od dalších útoků na sousední zemi.

Podle deníku The Wall Street Journal s návrhem přišel minulý týden britský premiér Rishi Sunak. Návrh by zaručil Ukrajině širší přístup k pokročilým vojenským technologiím a zbraním po konci války s Ruskem. S tím by souhlasily i Německo a Francie. Návrh by mohly státy projednat na summitu NATO v červenci. Podle zdrojů by v rámci dohody mohla Británie poskytnout Ukrajině bojové letouny.

"Summit NATO musí předložit jasnou nabídku Ukrajině a také poskytnout (ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi) Zelenskému politickou výhru, kterou bude moci prezentovat doma jako pobídku k jednání," uvedl britský představitel.

Větší přístup k moderním zbraním by mohl Rusko odradit od dalších útoků na Ukrajinu a současně ubezpečit Kyjev, že příměří Moskva nevyužije pro obnovení svých vojenských kapacit a přípravě další fáze války.

Úvahy v zákulisí jsou přitom v ostrém rozporu s projevy amerického prezidenta Joea Bidena a dalších západních lídrů, kteří zdůrazňují jednotu proti ruské agresi. Podle deníku se mezi představiteli západních vlád prohlubuje nejistota ohledně toho, zda Ukrajina bude schopna vytlačit ruská vojska ze svého území. "Opakujeme, že Rusko nesmí vyhrát. Co se tím ale myslí? Pokud bude válka pokračovat tímto tempem dlouho, tak se ukrajinské ztráty stanou nesnesitelnými," řekl jeden francouzský představitel.

Ukrajina dlouhodobě usiluje o plné členství v NATO a žádost o přijetí už podala. "Omezenější dohoda může být krokem správným směrem, pokud bude součástí procesu, který jednou v budoucnosti vyvrcholí členstvím," uvedl náměstek ukrajinského ministra zahraničí Andrij Melnyk. Ukrajina ale trvá na tom, že takový krok nesmí vyloučit vstup Ukrajiny do NATO v budoucnosti.