WSJ: Musk plánuje uvést Twitter tři roky po koupi znovu na akciovou burzu

New York - Šéf Tesly Elon Musk plánuje uvést sociální síť Twitter tři roky po její koupi znovu na akciovou burzu. S odkazem na své zdroje o tom píše na webu deník The Wall Street Journal (WSJ). Miliardář podepsal dohodu o koupi Twitteru za 44 miliard dolarů (přes bilion Kč), kterou se firma po devíti letech z burzy stáhne. Musk zároveň v úterý na twitter napsal, že společnost by mohla začít vybírat za své služby mírné poplatky od firem a vlád.

Muskovu smlouvu o koupi Twitteru ještě musejí schválit úřady a akcionáři. Očekává se, že proces bude dokončen ještě letos. Musk podle WSJ pronesl výrok o znovuuvedení Twitteru na burzu před investory, od kterých se snaží získat pomoc pro financování svého nákupu.

"Twitter bude pro příležitostné uživatele vždy zdarma, ale pro komerční/vládní uživatele tu možná bude mírný poplatek,“ napsal v úterý Musk.

Šéf Tesly navrhuje pro Twitter řadu změn. Už dříve řekl, že ho chce vylepšit o nové funkce, zpřístupnit algoritmy jako open source pro zvýšení důvěry, poradit si se spamovacími roboty a všechny lidi ověřovat. Tento týden na módní přehlídce Met Gala v Metropolitním muzeu umění (MET) také uvedl, že chce, aby Twitter byl transparentní ohledně řazení příspěvků a aby byl jeho software přístupný veřejné kritice.