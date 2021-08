WSJ: Kočka, nebo domácí rostliny? Oboje dohromady nefunguje

New York - Adam Kopley nedokázal přijít na to, co zabíjí zelenec, který si v květnu donesl do bytu. Až pak se ukázalo, že pachatel spí přímo pod jeho střechou. Díky práci z domova mohl pětatřicetiletý Kopley z Chicaga přistihnout původce churavění své rostliny - byl jím jeho čtyřletý kocour Gilbert plemene ragdoll, kterému květináč se zelencem připadal jako ideální místo k poležení, napsal zpravodajský server The Wall Street Journal.

Pandemie koronaviru přinesla do amerických domovů hojnost nových domácích mazlíčků a nových rostlin. Poskytla také majitelům koček více času sledovat chování svých svěřenců. A jedna z věcí, kterou přitom zjišťují, je, že kočky dokážou být pro domácí rostliny opravdovou zhoubou.

Na rozdíl od kočičích sklonů k zabíjení myší, které pomohly uspíšit domestikaci koček, je jejich nadšení pro listnaté oběti často dostává do konfliktu s lidskými společníky. Kočky často útočí na rostliny kousáním a hrabáním. Zatímco sklony k hrabání jsou zjevné z kočičího záchodu, kde se instinktivně snaží zakrýt své výkaly, odborníci na kočky si nejsou jistí, proč naši mourkové a micinky tak rády okusují rostliny.

Podle jedné teorie byly divoké kočky zvyklé svou kořist roztrhat, aby se jim lépe trávila. A protože většina domácích koček už neloví, instinktivně koušou do všeho, co dokážou najít, říká Niwako Ogatová, profesorka zvířecího chování na Purdueově univerzitě veterinární medicíny.

Majitelé koček by podle ní měli pochopit, že univerzální řešení tohoto problému neexistuje, protože kočky mají své osobní preference. "Některé kočky jsou příliš boubelaté nebo příliš líné a nechtějí se hýbat, ale pořád chtějí lovit," dodala Ogatová.

Odradit kočky od masakrování květin je velmi těžké. Adam Kopley, globální manažer firmy Wilson Sporting Goods Co., zkusil schovávat svou rostlinu pokaždé na jiné, těžko přístupné místo v naději, že ji Gilbert nenajde - ovšem vždy to byla jen otázka času.

Tonya Dos Santosová, středoškolská učitelka v Ohiu, má čtveřici obětních zelenců, jejichž úkolem je odlákat pozornost jejích čtyř koček od téměř stovky rostlin v její sbírce. Střídavě dává dva z nich na podlahu a zdá se, že kočky milují kousání dlouhých, křupavých listů. "Zelence mají sestřih z kočičího okusování," řekla Dos Santosová. A těsně před tím, než sestřih zajde moc daleko, rostliny prohodí.

Ale ani tyto obětiny neodradily její čtyřletou, rezavě mourovatou kočku Beso. V loňském roce Dos Santosová vypěstovala 20 rostlin pro své maturující studenty. Byla nadšená, že pro ně bude mít originální dárek na rozloučenou. Uprostřed noci ji ale probudil zvuk květináčů tříštících se o podlahu. Sice zachránila, co mohla, ale valnou většinu musela znovu přesadit a částečně i nahradit.

Poté, co tečkovanou begónii Tashi Tankovichové téměř sežral krátkosrstý kocour Soot jejího snoubence, zkusila pořídit takzvanou odstrašovací podložku, která vydá vysoký tón, kdykoli na ni Soot stoupne. Online firma PetSafe, která tyto podložky prodává, uvádí, že jejich prodej během pandemie prudce stoupl.

Tasha Tankovichová, která se živí jako fotografka na volné noze, dokonce koupila ruční vysavač jen proto, aby mohla uklízet hlínu, kdykoli některá z jejích šesti koček převrátí květináč jedné ze tří desítek rostlin. A teď zkouší, jestli její begónie dokáže přežít jen s jedním listem.

Jessica L. Mathewsová z Alabamy přestěhovala během pandemie svých zhruba 300 rostlin v květináčích do nepoužívané místnosti, protože už měla dost toho, že na ně její pětiletý mourek Peter chodí močit. Zapovězená místnost ovšem Petera neodolatelně láká - když se mu do ní naposledy podařilo proklouznout, zničil sazeničky za 200 dolarů.