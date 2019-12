WSJ: Giuliani navzdory impeachmentu zesiluje tlak na Ukrajinu

Ilustrační foto - Právník a bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani na snímku z 20. listopadu 2016.

Ilustrační foto - Právník a bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani na snímku z 20. listopadu 2016. ČTK/AP/Carolyn Kaster

New York - Navzdory proceduře ústavní žaloby, kterou zahájili opoziční demokraté v americkém Kongresu, právní poradce prezidenta Donalda Trumpa Rudy Giuliani zesiluje svůj tlak na Ukrajinu, aby pokračovala ve vyšetřování údajných nesrovnalostí kolem prezidentových oponentů. Napsal to v pátek americký list The Wall Street Journal (WSJ). Giuliani tento měsíc poprvé po dvou letech navštívil Kyjev ve snaze získat nové informace, uvedl list.

Opozice chce Trumpa pohnat k ústavní odpovědnosti za údajný nátlak na Ukrajinu, po níž chtěl prezident důkazy o svém pravděpodobném soupeři v prezidentských volbách Joeu Bidenovi. Příští týden má o impeachmentu hlasovat Sněmovna reprezentantů, která zřejmě žalobu schválí a postoupí Senátu. Ten ovšem na rozdíl od sněmovny ovládají Trumpovi republikáni. Postih hlavy státu je proto nepravděpodobný.

Podle WSJ se Giuliani vrátil z Kyjeva před týdnem. Prezident mu zavolal a tázal se, co během cesty získal. "Víc, než si dovedeš představit," zněla podle amerického listu odpověď. Své poznatky shrnul Giuliani ve dvacetistránkové zprávě, napsal WSJ bez udání zdroje svých informací. V pátek se oba muži v Bílém domě sešli, o čem byla řeč, ale Giuliani neprozradil.

Pětasedmdesátiletý Giuliani je Trumpovým osobním právníkem a tvrdí, že by se svému poslání zpronevěřil, kdyby svému klientu nepomáhal. Jeho aktivity nicméně prošetřují newyorští prokurátoři, kteří ho podezírají z nezákonného lobbingu. Dva Giulianiho spolupracovníci, emigranti z bývalého SSSR Lev Parnas a Ihor Fruman, jsou od října ve vězení pro podezření z nelegálního financování volební kampaně a lobbingu, připomněl WSJ.