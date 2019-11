WSJ: FBI chce vyslechnout whistleblowera z ukrajinské kauzy

New York - Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) si předvolal k výslechu anonymního pracovníka tajných služeb, který jako první upozornil na podezřelý červencový telefonát Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Napsal to ve středu list The Wall Street Journal. Muž, o jehož totožnosti se zatím jen spekuluje, sám obviněn z ničeho není.

Analytik americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) údajně naslouchal Trumpově telefonátu, v němž prezident naléhal na Zelenského, aby Bílému domu dodal informace poškozující bývalého viceprezidenta USA Joea Bidena. Pravděpodobný Trumpův demokratický soupeř v prezidentských volbách měl nutit Kyjev, aby zastavil vyšetřování ukrajinské firmy Burisma, v níž působil jeho syn Hunter Biden.

Pátrání po okolnostech souvisejících s telefonátem, které zřejmě FBI vede, je podle newyorského listu v počátcích. Proč si federální vyšetřovatelé anonymního stěžovatele pozvali, není jasné. Předvolání whistleblowera je prý formulováno jako "zdvořilá prosba", nikoli jako příkaz. Jeho advokáti dali najevo, že jsou ochotni zaslat FBI písemné odpovědi na zadané otázky. Přislíbit osobní účast dosud anonymního oznamovatele se ale zdráhají z obavy o jeho bezpečnost.

Odhalit totožnost dotyčné osoby se snaží Trump i republikáni v Kongresu. Prezident ho obviňuje ze zaujatosti a spřízněnosti s opozičními demokraty, kteří se snaží cestou impeachmentu vypudit jej z úřadu. Jméno whistleblowera údajně koluje po newyorských a washingtonských redakcích, hlavní média ale jeho totožnost tají. Utajení identity anonymních stěžovatelů v USA nařizuje zákon.

Některé konzervativní weby a pár republikánských zákonodárců tvrdí, že jde o třiatřicetiletého analytika CIA Erika Ciaramellu, odborníka na Ukrajinu. Podle listu The Wall Street Journal už tento člověk dostal několik anonymních výhrůžek smrtí.

Při středečním veřejném projednávání ukrajinské kauzy ve výboru Sněmovny reprezentantů pro kontrolu zpravodajských služeb se republikáni pokusili odhlasovat rezoluci o závazném předvolání anonymního stěžovatele ke kongresovému slyšení. Demokraté, kteří mají ve výboru většinu, návrh smetli se stolu.