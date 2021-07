WSJ: Facebook, Twitter a Google by kvůli novým zákonům mohly opustí Hongkong

Hongkong/New York - Američtí technologičtí giganti Facebook, Twitter a Google hrozí, že by kvůli chystaným změnám zákonů na ochranu dat mohli opustit Hongkong. Vyplývá to z dopisu, o kterém na svém webu informuje deník The Wall Street Journal (WSJ). Plánované zákonné úpravy by mohly společnosti učinit zodpovědnými za sdílení informací o jednotlivcích na internetu, pokud se tak děje se škodlivým záměrem. Firmy se obávají, že by pak jejich místní zaměstnanci mohli čelit trestnímu stíhání, píše list.

Dopis z 25. června adresovaný hongkongské vládě poslalo uskupení firem, včetně internetových společností. Plánované změny se týkají takzvaného doxingu, kdy se veřejně bez dovolení sdílejí původně soukromé informace, jako je jméno, adresa nebo pracoviště. K jejich únikům docházelo v období protestů v roce 2019, píše WSJ, a hongkongské úřady proto navrhly změny v souvisejících zákonech.

Napětí mezi velkými americkými firmami a hongkongskými úřady trvá od doby, co Peking zvyšuje kontrolu nad městem a potlačuje politické oponenty. Podle Jeffa Painea z organizace Asijská internetová koalice, která dopis iniciovala, jsou navrhované změny v zákonech vágně formulované. Podle pisatelů sice je třeba proti doxingu postupovat, ale chystané úpravy představují "disproporční a zbytečnou odpověď", která by v důsledku mohla omezit svobodu vyjadřování.

"Jediná možnost, jak se mohou technologické firmy těmto omezením vyhnout, by bylo zdržet se investování a nabízení služeb v Hongkongu,“ cituje WSJ z dopisu.