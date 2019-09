WSJ: Demokraté podezírají Trumpa z nátlaku na Kyjev

Washington - Tři výbory americké Sněmovny reprezentantů, kterou ovládají opoziční demokraté, prošetřují podezření, že prezident Donald Trump nutil ukrajinskou vládu podniknout kroky, které by mu ve volbách příští rok mohly usnadnit znovuzvolení. Napsal to v pondělí list The Wall Street Journal (WSJ). Důležitou roli v nátlaku na Kyjev údajně sehrál Trumpův právní poradce Rudy Giuliani.

Zahraniční a právní výbor a výbor pro dohled a reformu si vyžádaly na ministerstvu zahraničí a v aparátu Bílého domu dokumentaci o kontaktech Trumpa a Giulianiho s ukrajinskou vládou prezidenta Volodymyra Zelenského. Jde zejména o červencový telefonát mezi Trumpem a Zelenským a o kontakty Giulianiho se Zelenského hlavním poradcem.

Giuliani podle WSJ žádal Kyjev, aby vyšetřil, zda dřívější vláda prezidenta Viktora Janukovyče chtěla v roce 2016 Trumpa v prezidentské kampani poškodit a podpořit jeho oponentku Hillary Clintonovou. Janukovyč byl považován za spojence Moskvy, která tehdy Trumpovu kandidaturu podporovala.

Ukrajinské úřady měly rovněž zjistit okolnosti údajné ukrajinské intervence Joea Bidena, bývalého amerického viceprezidenta a možného Trumpova soupeře ve volbách 2020, ve prospěch Bidenova syna Huntera. Bidenův syn působil v ukrajinské plynárenské firmě Burisma Group, jejíž aktivity vyšetřoval v roce 2016 ukrajinský generální prokurátor Viktor Šokin. Joe Biden měl údajně usilovat o jeho rezignaci, aby syna ochránil.

Sám Giuliani připouští, že měl v úmyslu aktivity Janukovyčovy vlády a Bidena prošetřit. Cestu do Kyjeva ale letos na jaře zrušil, když informace o jeho záměrech pronikly do tisku. S prezidentskou kandidaturou Bidena, který je favoritem na demokratickou nominaci do boje o Bílý dům, prý jeho záměry nijak nesouvisely.

Tři výbory Sněmovny reprezentantů chtějí veškerou dokumentaci týkající se vztahu Bílého domu s Kyjevem prozkoumat, napsal WSJ. Mají podezření, že Trump hrozí Ukrajině omezením finanční pomoci, když Giulianiho vyšetřování nepodpoří. "Pokud Trump tlačí na Ukrajinu, aby si vybrala mezi obranou před ruskou agresí a zneužitím svého právního systému ve prospěch amerického prezidenta a jeho kampaně, pak jde o šokující zneužití moci," napsali předsedové výborů ve společném dopisu Bílému domu.

Trump se chce zapojit do jednání o míru mezi Kyjevem a Moskvou

Americký prezident Donald Trump připustil možnost své osobní účasti na jednání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou, pokud o to budou mít znepřátelené strany zájem. Řekl to v pondělí novinářům. Spojené státy by se podle něj mohly připojit k takzvané normandské skupině sdružující Ukrajinu, Rusko, Německo a Francii, která usiluje o zmírnění napětí vyvolaného ruskou anexí Krymu a povstáním v Donbasu.

Trump ocenil výměnu vězňů, která o víkendu přinesla svobodu 70 lidem zadržovaným v Rusku a na Ukrajině. "Je to velký, pozitivní krok. Když bude zapotřebí, abych se zapojil, zapojím se," konstatoval podle webu rozhlasové stanice Svobodná Evropa/Rádio svoboda (RFE/RL) šéf Bílého domu.

Rozšíření formátu normandské skupiny o Spojené státy, případně Británii, už delší dobu žádá Kyjev.

Dlouho připravovaná výměna vězňů, kterou podpořili prezidenti obou zemí Volodymyr Zelenskyj a Vladimir Putin, podle ruských i ukrajinských médií otevřela cestu k nové schůzce normandské skupiny na nejvyšší úrovni. Moskevská média uvádějí, že by se mohla sejít v nejbližších týdnech. Do konce roku by se kromě toho mohla uskutečnit další výměna vězněných osob.