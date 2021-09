WSJ: Čína se připravuje na pád zadluženého developera China Evergrande

Hongkong/Peking - Akcie problémové čínské developerské společnosti China Evergrande dnes na burze v Hongkongu prudce posílily. Investory uklidnilo, že se krachem ohrožené firmě, která dluží přes 300 miliard dolarů (6,5 bilionu Kč), podařilo dohodnout s čínskými majiteli jejích dluhopisů. Píše o tom internetový portál britské BBC. The Wall Street Journal (WSJ) informuje, že čínská vláda vyzvala úřady v celé zemi, aby se na pád společnosti připravily.

Akcie Evergrande dnes po otevření burzy přidávaly až 32 procent, což byl jejich nejvyšší jednodenní zisk od uvedení na burzu v roce 2009. Poté část zisku smazaly a obchodování v 10:00 SELČ zakončily posíleny o 17,6 procenta. Zisky si připisovaly i jiné realitní společnosti.

Vzhledem k obtížím Evergrande se sháněním peněz na plnění jejích závazků už akcie letos ztratily více než 80 procent. Ve středu, kdy byla dohoda oznámena, byla hongkongská burza zavřená.

Částka dlužná za čínské bondy se odhaduje na 35,9 milionu dolarů, není ale jasné, do jaké míry ji Evergrande uhradí a ani kdy se tak stane. V oznámení pouze stojí, že věc byla vyřešena soukromou dohodou. Už dnes má ale nejzadluženější developer na světě splatit také úroky 83,5 milionu dolarů, které dluží na zahraničním dluhopisu o hodnotě dvou miliard dolarů, a o nichž se ve zprávě nezmínil. Další platby jsou splatné příští týden.

Podle WSJ čínské úřady vyzvaly místní vlády, aby se připravily na "možnou bouři", v kterou by krach této obří firmy mohl vyústit. Vládní agentury a státem vlastněné podniky se ale mají aktivovat až na poslední chvíli, pokud by společnost nedokázala své záležitosti urovnat. Místní vlády mají za úkol zabránit nepokojům a zmírnit dopady na kupce domů a širší ekonomiku, píše WSJ.

Někteří analytici varují, že pád tak velkého a silně zadluženého developera by mohl mít zásadní dopad na čínskou ekonomiku, který by se mohl rozšířit na globální finanční systém. Čeká se na to, do jaké míry se v záchraně Evergrande bude angažovat čínská vláda.

"Je příliš brzy na to, abychom řekli, zda je to jen krátký oddech, nebo to znamená, že se pracuje na záchranném plánu,“ cituje BBC ředitele Institutu pro studie rozvíjejících se trhů na Hongkongské univerzitě vědy a technologie Donalda Lowa.

A varovné známky se už objevují. Druhý největší akcionář Evergrande, společnost Chinese Estates Holdings, oznámil, že prodal podíl ve firmě za 32 milionů dolarů a plánuje se z ní zcela stáhnout. Podle agentury Reuters to vyplývá z jeho sdělení pro správce hongkongské burzy. K 10. září vlastnila Chinese Estates Holdings podle společnosti Refinitiv Eikon v Evergrande podíl 6,5 procenta.

Šéf Evergrande podle dnešních zpráv oficiálních čínských médií uvedl, že hluboce zadlužená firma učiní vše proto, aby své závazky splnila. Ve středu večer si svolal 4000 vedoucích pracovníků a vyzval je, aby věnovali "veškerou energii obnově práce, výroby a dodávkám nemovitostí,“ uvedl deník China Securities Journal.