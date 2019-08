WSJ: Banky v USA předaly kongresovým výborům dokumenty o Trumpovi

New York - Velké americké banky předaly výborům amerického Kongresu tisíce stránek dokumentů o možném spojení Rusů s prezidentem Donaldem Trumpem, jeho rodinou nebo byznysem. S odvoláním na parlamentní zdroje to napsal list The Wall Street Journal (WSJ). Mezi bankami jsou údajně Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Morgan Stanley nebo Wells Fargo.

Dokumenty mají pomoci vyšetřování, které proti Trumpovi vedou výbory Sněmovny reprezentantů pro finanční služby a pro kontrolu zpravodajských služeb. Další dokumentaci Kongres dostane v příštích týdnech v reakci na parlamentní obsílku, kterou finanční ústavy obdržely letos v dubnu, napsal newyorský list.

Deutsche Bank, kterou Trump ve svých podnikatelských aktivitách využíval nejvíce, předala kromě toho newyorské prokuratuře elektronickou poštu, smlouvy o půjčkách a další listiny týkající se Trump Organization, společnosti zastřešující prezidentův realitní byznys. Dokumentaci dodaly i finanční ústav Investor Bancorp a také regionální banka The Short Hills z New Jersey, s níž Trump v roce 2010 dojednal hypotéku na stavbu obytného komplexu na Manhattanu.

WSJ připomíná, že Trump podal několik žalob ve snaze zablokovat dodání bankovních informací Kongresu. Dokumenty, které poslanci obdrželi, mohou podle deníku obsahovat právě ty informace, které chtěl prezident utajit. Žádná jména případných Rusů, kteří měli s Trumpem nebo jeho okolím udržovat kontakt, list neuvádí.

Podle předsedkyně sněmovního výboru pro finanční služby Maxine Watersové nyní členové výboru dodanou dokumentaci zkoumají. "Dostali jsme dokumenty od mnoha bank," řekla novinářům. Zástupci výboru pro kontrolu zpravodajských služeb oznámili, že hledají dokumenty dokazující vliv cizích mocností na vládu USA "během volební kampaně, po inauguraci (Trumpa) i v současné době".