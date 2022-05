WSJ: Apple chce zvýšit výrobu mimo Čínu, zkoumá Indii a Vietnam

New York - Americká společnost Apple oznámila některým svým smluvním výrobcům, že chce zvýšit výrobu mimo Čínu. S odvoláním na informované zdroje to napsal ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ). Mezi zeměmi, které Apple zkoumá jako alternativu k Číně, jsou Indie a Vietnam, kde se už teď některé produkty Applu vyrábějí.

Apple minulý měsíc varoval před většími problémy s dodávkami, protože omezení související s pandemií nemoci covid-19 snížila výrobu a poptávku v Číně. Apple jako jeden z důvodů svého rozhodnutí expandovat mimo Čínu podle zdrojů uvedl přísnou politiku, kterou proti šíření covidu-19 uplatňují čínské úřady.

Více než 90 procent výrobků Applu, jako jsou iPhony, iPady a notebooky MacBook, podle analytiků vyrábějí externí dodavatelé v Číně. Vysoká závislost Applu na této zemi je podle nich potenciálním rizikem pro firmu kvůli autoritářské komunistické vládě v Číně a jejím sporům se Spojenými státy.

Apple je největší americkou společností podle tržní kapitalizace. Rozhodnutí podpořit výrobu mimo Čínu by mohlo ovlivnit uvažování dalších západních společností, které zvažují, jak snížit závislost na Číně v případě výroby nebo důležitých surovin.

Apple se snažil rozšířit výrobu mimo Čínu ještě před pandemií covidu-19 na začátku roku 2020. Tyto plány ale pandemie zkomplikovala. Nyní se firma znovu snaží tyto plány obnovit a sděluje dodavatelům, kde by měli stavět nové výrobní kapacity, uvedly zdroje.

Nedávné uzavření Šanghaje a dalších měst v rámci čínské protipandemické politiky způsobilo problémy v dodávkách mnoha západním společnostem. Apple v dubnu varoval, že kvůli návratu covidu-19 by mohl přijít na tržbách v tomto čtvrtletí až o osm miliard USD (186,5 miliardy Kč). Cestovní restrikce v Číně také znamenají, že Apple v posledních dvou letech omezil vysílání vedoucích pracovníků a inženýrů do země kvůli osobní kontrole výrobních závodů. Pověst Číny jako spolehlivé země loni narušily také výpadky elektřiny.

Lidé z odvětví uvádějí, že je mnoho důvodů, proč si Apple dlouhodobě ponechává Čínu jako své výrobní centrum. Je to dobře vyškolená pracovní síla, ale například i nízké náklady ve srovnání s USA nebo široká síť dodavatelů dílů. To vše je obtížné vytvořit jinde bez dlouholetého úsilí. Další výhodou je, že Apple může mnoho svých produktů vyrobených v Číně v zemi i prodat. Čína se na tržbách společnosti podílí zhruba pětinou.

Apple vidí podle zdrojů Indii jako zemi, která má díky velkému počtu obyvatel a nízkým nákladům nejblíže k Číně. Tchajwanské firmy Foxconn a Wistron tam už zřídily závody na výrobu iPhonů určených především pro indický trh, kde Apple rychle zvyšuje prodej. V dubnu Apple oznámil, že v Indii zahájil výrobu nejnovější generace iPhonů a nyní jedná s některými stávajícími dodavateli o rozšíření výroby v Indii.

Analytici i dodavatelé tvrdí, že jedním z velkých problémů v Indii jsou chladné vztahy mezi Pekingem a Dillí, kvůli nimž mají čínské montážní firmy problém si v Indii zřídit výrobu. Proto se čínští výrobci spolupracující s Applem raději poohlížejí po Vietnamu a dalších zemích jihovýchodní Asie.

Vietnam sousedí s Čínou a je centrem výroby chytrých telefonů pro společnost Samsung Electronics, jihokorejského konkurenta Applu. Jihokorejská firma už výrobu v Číně omezila.

Podle výzkumné společnosti Counterpoint se v Indii loni vyrobilo 3,1 procenta všech přístrojů iPhone a tento podíl by se letos měl zvýšit na šest až sedm procent. Téměř celý zbytek připadá na Čínu.