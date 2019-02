Washington - Armáda Spojených států se připravuje stáhnout všechny americké vojáky ze Sýrie do konce dubna. S odvoláním na nejmenované bývalé a současné představitele USA o tom ve čtvrtek informoval americký list The Wall Street Journal (WSJ). Prezident Donald Trump v prosinci ohlásil, že chce americké vojáky ze Sýrie stáhnout, protože teroristický Islámský stát (IS) byl už poražen. Nedávno Trump uvedl, že definitivní dobytí celého území teroristické organizace oznámí možná už příští týden. Armáda jeho pohled na stažení ze Sýrie zcela nesdílí a bývalý ministr obrany James Mattis kvůli tomuto kroku rezignoval.

Na boji proti IS se v Sýrii významně podílely kurdské milice, které USA podporovaly. Trumpovo nedávné rozhodnutí tak vyvolalo debatu o příštím osudu syrských Kurdů, kteří přijdou o hlavní záštitu proti tureckým útokům. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan později oznámil, že s Trumpem jednal o ustavení bezpečnostní zóny podél části syrsko-turecké hranice.

Trumpova administrativa dosud nemá podle zdrojů WSJ plán na ochranu spojeneckých kurdských bojovníků po odchodu amerických vojáků. Amerikou podporované kurdské milice se v nadcházejících dnech chystají dobýt z rukou IS poslední zbytky území v Sýrii, a americká armáda se tak začíná soustředit na stažení amerických vojáků ze Sýrie v následujících týdnech, napsal WSJ s odkazem na zdroje. Pokud Trumpova administrativa svá dosavadní stanoviska výrazně nezmění, plánuje armáda podle zdrojů stáhnout většinu vojáků ze Sýrie do poloviny března, do konce dubna pak všechny.

Pentagon odmítl poskytnout bližší podrobnosti o plánovaném stažení amerických vojáků ze Sýrie.