Wrightová na festivalu v K. Varech uvedla svůj starší film Princezna Nevěsta

Karlovy Vary - Svůj starší film Princezna Nevěsta dnes na festivalu v Karlových Varech ve Velkém sále Thermalu osobně uvedla americká herečka Robin Wrightová. Bývalá modelka známá především jako Jenny z filmu Forrest Gump nebo Claire Underwoodová ze seriálu Dům z karet v sobotu převezme Cenu prezidenta festivalu. Princezna Nevěsta režiséra Roba Reinera měla světovou premiéru v roce 1987 na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu. V parodicky laděné pohádkové fantasy Wrightová ztvárnila roli princezny. Film vychází ze stejnojmenné knižní předlohy spisovatele a scenáristy Williama Goldmana.

"Jsem ráda, že jste si vybrali právě tento film. Já jsem v tomhle byznysu už čtyřicet let a tohle byl jeden z prvních filmů, který jsem natočila. To, co teď uvidíte, je opravdu originální snímek, protože je to dobrodružné fantasy se skutečným obrem, ale podle Amerického filmového institutu je to 'vůbec nejromantičtější film, jaký kdy vznikl'. Je o skutečné lásce," řekla Wrightová divákům v zaplněném sále, do nějž se vměstnalo 1200 lidí.

Wrightová nejprve hrála v televizních seriálech. Velkou příležitost dostala v roce 1996 v historickém dramatu na motivy stejnojmenného románu Daniela Defoa Moll Flandersová po boku Morgana Freemana. V letech 2013 až 2018 hrála jednu z hlavních rolí v seriálu Dům z karet. Získala za něj mnoho ocenění včetně tří nominací na Zlatý glóbus, který si odnesla v roce 2014. Za stejnou roli si vysloužila také pět cen od herecké asociace Screen Actors Guild za vynikající ženský herecký výkon v dramatickém seriálu. Pětkrát po sobě navíc získala nominaci na cenu Emmy v kategorii hlavní herečka v dramatickém seriálu, a to za každou sezonu tohoto seriálu. Wrightová na 35. ročníku Amerického filmového festivalu v Deauville získala cenu za celoživotní přínos filmu.

Režijně je Wrightová podepsána pod několika epizodami populárních seriálů a před dvěma lety představila na festivalu Sundance svůj celovečerní debut, psychologické drama Země. Společně s kamarádkou, designérkou Karen Fowlerovou, založila nadaci Pour Les Femmes, která podporuje ženy v Kongu a dalších oblastech rozvojového světa zasažených ozbrojenými konflikty.

V dalším programu mimo jiné Karlovarské městské divadlo nabídne koprodukční německo-česko-íránský snímek Nekonečná hranice, který byl dramaturgy vybrán do sekce Horizonty, tedy do výběru nejzajímavějších titulů aktuální sezony současné světové produkce. Intimní příběh íránského učitele ve vyhnanství, který pomáhá afghánské uprchlické rodině, byl oceněn jednou z hlavních cen Big Screen Award na MFF v Rotterdamu. Diskusi s autory povedou pořadatelé k americkému hororu Red Rooms, který je v hlavní soutěži.

Jednou z delegací v Domě České televize dnes budou zástupci Dejvického divadla v čele s hercem Ivanem Trojanem.

Pořadatelé pro letošní ročník festivalu vybírali zhruba z 2000 snímků, což je o 400 více než loni. Festival do 8. července uvede v hlavním programu 31 filmů. Soutěžní sekce Proxima nabízí i letos prostor filmařům čekajícím na objevení, stejně jako renomovaným autorům hledajícím nové směry jejich tvorby. Sekce se skládá z dvanácti děl – deseti světových a dvou mezinárodních premiér. V sekci Zvláštní uvedení, nesoutěžní části hlavního programu, karlovarský festival nabízí osm premiér celovečerních děl domácích i zahraničních autorů.

Počet prodaných vstupenek se podle pořadatelů blíží zájmu před epidemií koronaviru.