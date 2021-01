WP: Zmrzlina pro psy, aneb i zvířata zajídají stres z pandemie

Washington - Naše láska k domácím mazlíčkům dosáhla vrcholu. Výš už snad ani vystoupat nemůže. Ve zvířecích útulcích nezbyli skoro žádní psi. Technologické veletrhy představují cvičební vybavení pro kočky - a co je ještě o něco děsivější - také bezhlavé, chlupaté roboty vrtící ocasem, které mohou na klíně simulovat skutečného Mourka. Ovšem to, co nás dostalo na skutečný vrchol posedlosti mazlíčky, je zmrzlina pro psy od jedné z nejznámějších značek, píše server listu The Washington Post.

Firma Ben & Jerry představila své psí dezerty - 110gramové kelímky převážně nemléčných mražených laskomin. Jedna je s příchutí dýně se sušenkami a druhá s burákovým máslem a preclíky.

Psí zmrzliny neobsahují mléčné produkty, protože někteří psi, stejně jako někteří lidé, nesnášejí příliš dobře laktózu. Základ tak tvoří máslo ze slunečnicových semínek, stejně jako v případě zmrzlin bez laktózy, které Ben & Jerry vyrábí pro páníčky.

Průzkumy amerického trhu potvrzují, že od začátku pandemie stoupl prodej zmrzliny - domácnosti za ně utratily o 13 procent více a celkový prodej vzrostl o více než osm procent. Lahodné mražené dobroty se ukázaly být balzámem na nervy během těchto nesnadných časů. A navíc chceme, aby náš nejlepší přítel seděl s námi na pohovce a stejně jako my zajídal své splíny.

Nutkání antropomorfizovat zvířata, s nimiž žijeme, a vybavit je všemožnými doplňky neustále sílí. V letech 2013 až 2019 bylo zboží pro domácí mazlíčky co do výdajů lidí jednou z nejrychleji rostoucích kategorií.

V roce 2013 jsme utráceli za své mazlíčky zhruba stejně jako za alkohol (57,8 miliardy dolarů vs. 55,8 miliardy dolarů). Do roku 2019 už to bylo o 13,5 miliardy dolarů víc za mazlíčky než za alkohol - 90 miliard za zvířátka, 76,5 miliardy za alkohol. Za naše zvířecí kamarády jsme v roce 2019 také utratili více než dvakrát tolik než za velké spotřebiče, čerstvé ovoce a tabákové výrobky.

Podle marketingové výzkumné firmy Euromonitor v letech 2015 až 2020 stouplo utrácení jen za samotné psí pamlsky o 44 procent; majitelé za ně v loňském roce utratili 5,5 miliardy dolarů.

To není žádnou novinkou pro firmu Ben & Jerry a její mateřskou společnost Unilever, která je titánem v oboru zmrzlinových produktů. Ano, už v minulosti existovaly zmrzliny pro psy - Frosty Paws, Pooch Creamery či Pup Cup, nemluvě o řetězci Starbucks, který pro psy nabízí "puppuccino". Ale jde o první zmrzlinu určenou pro psy v "super-prémiové" kategorii.

Lindsay Bumpsová, globální marketingová specialistka firmy Ben & Jerry, která je také certifikovaná veterinární sestra, říká, že nápad na tento produkt dostali v únoru loňského roku těsně předtím, než do USA dorazila pandemie covidu-19.

"Psí pamlsky jsou kategorie sama o sobě. Třeba když jdu se psem k veterináři, a on se chová tak skvěle, že ho chci vzít na Pup Cup," řekla o svém psím společníkovi, francouzském buldočkovi jménem Spock. "Uvést na trh nový produkt nám obvykle trvá 12 měsíců, ale tentokrát jsme se museli přizpůsobit změněným podmínkám, protože jsme začali pracovat z domova," dodala.

Jako konzultant na vývoji psí zmrzliny spolupracoval její další společník - pyrenejský horský pes jménem Boone (dává přednost dýňové příchuti), vývojový tým, nutriční poradce a celý proces zahrnoval mimo jiné dlouhé diskuse o příchutích a velikosti porce.

Majitelé koček jsou zatím na vedlejší koleji. Podle Bumpsové je to tím, že psi mají stejné receptory sladké chuti jako lidé, ale kočky ne. Sladká kočičí zmrzlina by pro ně tedy byla zbytečná.

Co když ale psí zmrzlinu omylem sní člověk? "Kelímky jsou velmi jasně označené jako potrava pro psy," řekla Bumpsová. A i kdyby se někdo spletl, nic se podle ní nestane. "Klidně je můžete jíst i vy," dodala. "Zkoušela jsem to. Jsou výborné."