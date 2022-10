WP: Zakladatel wagnerovců před Putinem kritizoval chyby Ruska na Ukrajině

Moskva - Zakladatel ruské Wagnerovy soukromé vojenské společnosti Jevgenij Prigožin podle amerického deníku The Washington Post v osobním rozhovoru s prezidentem Vladimirem Putinem kritizoval chyby ruských armádních velitelů na Ukrajině. Prigožin má podle informací amerických zpravodajských služeb, na něž se deník odkazuje, stále napjatější vztahy s ruským ministrem obrany Sergejem Šojguem.

Na Ukrajině podle dřívějšího oznámení ukrajinské vojenské rozvědky bojuje asi 8000 žoldnéřů z Wagnerovy skupiny (v ruském přepisu Vagnerovy). Většinu z nich tvoří naverbovaní trestanci, tvrdí také rozvědka.

Prigožin podle nejmenovaného zdroje amerického deníku konkrétně kritizoval, že ruské ministerstvo obrany ukládá wagnerovcům příliš mnoho povinností, ale nevyčleňuje dost finančních a materiálních prostředků na to, aby skupina mohla tyto úkoly plnit. Prigožin nicméně ve vyjádření pro Washington Post popřel, že by s Putinem hovořil, i že by průběh bojů na Ukrajině kritizoval.

Zdroj deníku také uvedl, že Prigožin zřejmě stojí za videem, které se dříve šířilo na sociálních sítích a na němž si žoldnéři skupiny stěžovali na nedostatek jídla a nábojů. Cílem tohoto videa bylo zřejmě přimět Kreml, aby na bojovníky skupiny vyčlenil více prostředků.

Miliardář Prigožin teprve v září přiznal napojení na Wagnerovu skupinu i skutečnost, že ji v roce 2014 založil.