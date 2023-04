WP: Za únikem dokumentů USA je mladý muž, který pracoval na vojenské základně

Washington - Za únikem utajovaných amerických dokumentů, které odhalují výbušné informace spojené s válkou Ruska proti Ukrajině, stojí milovník zbraní ve věku kolem 25 let, který pracoval na vojenské základně. Napsal to list The Washington Post (WP), který mluvil se dvěma členy skupiny na komunikační platformě Discord, v níž se stovky stránek vládních materiálů začaly ke konci loňského roku objevovat. Pentagon únik materiálů označil za závažné riziko pro bezpečnost USA a vyšetřuje ho. Podle informací deníku The Wall Street Journal (WSJ) americká vláda k incidentu přistupuje jako k práci "člověka zevnitř".

WP uvádí, že obsah dokumentů po několik měsíců vypouštěn do uzavřené skupiny na discordu, kterou v roce 2020 utvořilo něco přes 20 mužů a mladých chlapců, jež spojuje "společná láska ke zbraním, vojenskému vybavení a bohu". Za únikem údajně stojí jeden z lídrů skupiny, kterému je lehce přes 20 let a kterému se říká OG, což je zkratka pro sousloví Original Gangster slangově označující výjimečnou a respektovanou osobu.

Podle jednoho z mladších členů "malého klanu", který k tomuto muži vzhlíží, OG naznačil, že si utajované dokumenty odnesl ze své práce na nespecifikované vojenské základně. Nejdříve obsah dokumentů přepisoval do textových zpráv, později začal rovnou sdílet jejich fotografie. Toto potvrdil další člen skupiny, který příspěvky od OG také sledoval a rovněž o dění promluvil pod podmínkou zachování anonymity.

Oba zdroje uvedly, že znají skutečné jméno údajného původce úniku a také stát, kde žije a pracuje, ovšem odmítli tyto informace poskytnout. "Je fit. Je silný. Je ozbrojený. Je vycvičený. Prostě všechno, co můžete očekávat od nějakého šíleného filmu," uvedl nejmenovaný člen skupiny, který není plnoletý.

Informace, že únik citlivých informací o válce na Ukrajině mohl začít na discordu, se v médiích objevuje už několik dní. Discord je sociální síť, která funguje přibližně osm let a na níž uživatelé mohou zakládat vlastní "servery" umožňující textovou komunikaci i skupinové hovory. Některé servery jsou uzavřené a fungují na bázi pozvánek, jiné jsou veřejné. Platforma nabrala na popularitě v době pandemie nemoci covid-19 a je oblíbená u mladých fanoušků videoher.

WP při tvorbě článku dostal k dispozici záznamy o komunikaci na discordu, nahrávku mužského hlasu, který dva členové připisují muži označovanému jako OG, a také zhruba 300 fotografií tajných dokumentů, "z nichž většina nebyla zveřejněna". OG podle citovaného mladíka chtěl své internetové přátele "držet v obraze" a opakovaně s nimi mluvil o světových událostech a vládních operacích.

"Je to chytrý člověk. Věděl, co dělá, když ty dokumenty sdílel," řekl zdroj WP, který byl s OG v kontaktu ještě před založením dané skupiny na discordu. OG podle něj nepracuje pro žádný cizí stát, ovšem vyjadřoval hlubokou nedůvěru vůči americké vládě a bezpečnostním složkám.

Na konci února začal jeho informace jiný člen skupiny nahrávat na jiný discordový server, načež se fotografie tajných dokumentů začaly šířit dál, píše WP. Podle informací deníku měla původní skupina i zahraniční členy, včetně Rusů a Ukrajinců. OG do ní během března přestal materiály přidávat a když se na začátku dubna dostaly do tradičních médií, byl údajně velmi rozrušený. Podle jeho nezletilého přítele tajné dokumenty sdílel pouze s cílem poučit své kamarády a nyní si uvědomuje, "jaké mohou být následky".

Média únik považují za nejzávažnější podobný případ v USA za několik let. Dokumenty obsahují citlivé informace o válce na Ukrajině, ale třeba také o vztahu k Číně nebo o špehování složek v jiných zemích, než je Rusko. Některá hlášení se při tom zdají být stará jen zhruba 40 dní.

Zatímco zahraniční vlády zpochybňují přesnost a autenticitu uniklých informací, Washington spustil rozsáhlé vyšetřování. List WSJ s odvoláním na informované zdroje uvádí, že vyšetřovatelé podezírají "insidera", ovšem zatím nemají konkrétní podezřelé. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zkoumá indicie ve fotografiích cirkulujících na internetu, zatímco k odhalení zdroje může pomoci také digitální stopa spojená s tištěním tajných dokumentů, která podle WSJ pomohla vyšetřovatelům v jiných případech tohoto typu.

List poukazuje také na středeční vyjádření manažera společnosti Microsoft Brada Smithe, podle něhož bezpečnostní analytici softwarového giganta zaznamenali v posledních měsících pokusy ruských složek infiltrovat internetové komunity spojené s počítačovými hrami. Discord v prohlášení pro WP uvedl, že spolupracuje s americkou vládou, aniž by případ dále komentoval.