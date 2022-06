WP: Vítězem sporu Depp-Heardová jsou on-line tvůrci, kteří na něj vsadili vše

Washington - Soudní spor herců a někdejších manželů Johnnyho Deppa a Amber Heardové přinesl ukázku potenciální budoucnosti zpravodajství. Budoucnosti, kde samostatní tvůrci ze sociálních sítí zastávají roli těch, kdo přináší čerstvé informace rostoucímu množství diváků, a zároveň utváří postoje lidí k významným událostem. Každá taková událost v tomto scénáři znamená pro internetové tvůrce příležitost nahromadit fanoušky, vliv a peníze, píše v analýze dění z posledních týdnů list The Washington Post (WP).

Když ve středu porota předložila svůj verdikt, reagovaly na vývoj tisíce influencerů. Lidé, kteří vysílají obsah na webu Twitch, komentovali dění v přímém přenosu, youtubeři nahrávali své analýzy, instagramové stránky s memy přidávaly vtipy a oslavovaly Deppovo vítězství, tiktokeři rozebírali hlavní body verdiktu. Videa a vtípky byly součástí nejnovější vlny obsahu o procesu, který dominoval internetu po velkou část posledních dvou měsíců.

Spor Deppa s Heardovou zrodil novou várku on-line influencerů, podobně jako jiné velké události poslední doby. Když se začal šířit covid-19, lidé ve snaze porozumět situaci začali sledovat tvůrce se zaměřením na zdravotní otázky, přičemž často konzumovali nebezpečné dezinformace. Když Rusko napadlo Ukrajinu, vyrojily se "válečné stránky", jejichž tvůrci vydělali tisíce dolarů na prodeji zboží a na reklamách. Komentátorům z komunity LGBTQ zase vyskočila sledovanost za vlny amerických zákonů namířených proti sexuálním menšinám.

Když se v dubnu rozbíhal proces se dvěma hollywoodskými hvězdami, uživatelé internetu po celém světě vycítili novou příležitost přitáhnout a zpeněžit pozornost. Jedním z nich je 20letý Christopher Orec z Los Angeles, který statisícům sledujících na svých několika instagramových stránkách naservíroval tucet videí o procesu.

"Co jsem tím osobně získal, jsou peníze a také viditelnost díky tomu, jaký měla ta videa úspěch," řekl. Popularitu obsahu popisoval jako odrazový můstek k dalšímu posilování svých účtů a navyšování zisků. "Když na to naskočíte včas, může vám to v podstatě změnit život," dodal.

Web Business Insider v dubnu napsal, že youtuberka Alyte Mazeikaová si za jeden týden vydělala 5000 dolarů (115.000 Kč), když svůj kanál zasvětila neustálému pokrývání procesu. Anonymní youtuber vystupující pod přezdívkou ThatUmbrellaGuy, jehož kanál přinášel výhradně obsah na podporu Deppa, si v květnu přišel až na 80.000 dolarů, odhadla analytická společnost Social Blade. Orec řekl, že si minulý měsíc na bonusech za krátká videa na instagramu vydělal přes 5400 dolarů.

Když úspěch těch relativně neznámých zpozorovali populárnější tvůrci, začali se soudu věnovat také. Obsah vytvářený influencery ze sociálních sítí přitom jednoznačně vyzníval lépe pro Deppa, což souvisí s ekonomickými zájmy. "Obsah pro Johnnyho byl mnohem úspěšnější," řekl 17letý tvůrce Rowan Winch. "Když lidé nahrají něco na obranu Amber, ztratí sledující. Spoustě velkých tvůrců jsou nejspíš vcelku ukradení, zajímá je jenom počet zhlédnutí, která nasbírají," pokračoval.

Zatímco tradiční média dávala přednost událostem jako byly únik návrhu stanoviska nejvyššího soudu k potratům, válka na Ukrajině nebo střelecké útoky v Buffalu a Texasu, pro internetové kanály se otevřel prostor udávat tón v otázce sporu Deppa a Heardové. Tento tón přitom může na rozdíl od běžného zpravodajství zahrnovat vtipy či vulgární projevy, poznamenal poradce Aaron Saltzman, který spolupracuje s digitálními tvůrci. "Pro hodně lidí je to mnohem autentičtější a myslím si, že to má skutečný efekt," řekl.

Jak ovšem na twitteru napsala reportérka televize NBC News Kat Tenbargeová, která se procesu věnovala, "tvůrci nejsou vázáni žádnými editorskými standardy a žurnalistickými normami". "Naopak jsou vedeni k tomu je porušovat, podporovat jistý narativ a vydělávat peníze," uvedla.

Ohlas, který proces na internetu vyvolal, jen povzbudil influencery k tomu, aby se více věnovali aktuálním událostem a soutěžili víc napřímo s tradičními zpravodajskými organizacemi. Ve čtvrtek ráno, tedy méně než 24 hodin po vyhlášení verdiktu, už mnozí tvůrci pátrali po příštím velkém příběhu. Marlon McLeod, který ve svých 20 letech spravuje instagramový profil se třemi miliony fanoušků věnovaný sdílení videí atraktivních mužů, řekl, že plánuje na své stránce dávat větší prostor zprávám. Jeho nedávné video o soudním sporu nasbíralo 34 milionů zhlédnutí.

"Chci se víc zabývat zprávami a velkými věcmi, co se dějí ve světě," řekl. "Předtím byl můj účet o sdílení náhodných videí s muži, ale s tím, jak můj účet roste, se chci víc ponořit do těchhle událostí a informovat o nich. Asi jako zpravodajská média," dodal.