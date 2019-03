Washington - Americký prezident Donald Trump zvažuje plán, podle něhož by spojenci USA museli platit pětinásobek nynějších prostředků vydávaných na financování pobytu amerických jednotek na svém území. Napsal to v sobotu list The Washington Post s odvoláním na informace z Bílého domu. Záměr podle deníku vyděsil Německo, Japonsko a Jižní Koreu, kde jsou rozmístěny tisíce amerických vojáků.

Podle prezidentova plánu by spojenci museli zaplatit kompletní účet za pobyt příslušníků ozbrojených sil USA a navíc ještě 50 procent této částky. Záměr, který prý Trump nazývá "pravidlo cena plus 50", považují američtí spojenci za vyděračský, napsal The Washington Post. Šéf Bílého domu o něm zatím hovoří v soukromých diskusích.

Mluvčí Národní bezpečnostní rady Garret Marquis informaci odmítl komentovat, ale řekl, že vláda USA "se snaží dojednat dohodu, která by byla pro americký lid nejvýhodnější".

Prezident si často stěžuje, že američtí spojenci se příliš spoléhají na ochranu USA a na zajištění své vlastní bezpečnosti šetří. Plán na zvýšení plateb za americké vojáky v cizině zatím nemá podobu formálního návrhu, má spíš vyslat signál, že američtí partneři musejí převzít větší břemeno odpovědnosti.

Zatím prvním spojencem USA, který byl s Trumpovým plánem konfrontován, byla v únoru Jižní Korea, píše washingtonský deník. Stát, kde je 28.500 amerických vojáků, souhlasil se zvýšením plateb o 8,2 procenta na 925 milionů dolarů (21 miliard korun) ročně. Je to asi polovina nákladů na udržování amerického armádního sboru na Korejském poloostrově.