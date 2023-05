WP: Protivzdušná obrana Ukrajiny sílí díky západním zbraním i zkušenostem

Washington - V době, kdy obyvatelé Kyjeva uslyší sirény leteckého poplachu signalizujícího blížící se ruský útok, jsou již ukrajinské jednotky protivzdušné obrany v pohybu. Z maskovaných pozic vyjíždějí nákladními auty na pole v okolí hlavního města a jsou připraveny sestřelit nepřátelské drony nebo rakety. Od 28. dubna, kdy Rusko obnovilo po téměř dvouměsíční přestávce pravidelné vzdušné útoky na metropoli, jsou tyto akce téměř na denním pořádku. Vojáci od té doby zachytili každý dron či raketu vypálenou na hlavní město. Je to výrazné zlepšení od prvních dnů války, kdy vlny ruských raket a letadel unikaly protivzdušné obraně a způsobily ukrajinskému letectvu těžké ztráty, napsal dnes americký deník The Washington Post.

S pomocí západních zbraní a rostoucích zkušeností udělala ukrajinská protivzdušná obrana za posledních 14 měsíců velké pokroky při ochraně infrastruktury a životů lidí. Především zabránila Rusku získat vzdušnou převahu, což je v době příprav na protiofenzivu zásadní věc.

Protivzdušná obrana znemožnila ruským letounům pronikat nálety hluboko za frontovou linií a "výrazně formovala průběh války," napsal tento měsíc Ian Williams v analýze pro Centrum pro strategické a mezinárodní otázky (CSIS).

Od 28. dubna vypálilo Rusko na Ukrajinu celkem 67 raket a 114 bezpilotních letounů, přičemž podle ukrajinského letectva pouze sedm raket a 11 bezpilotních letounů prošlo a žádný nezasáhl Kyjev. Minulý týden ukrajinská armáda oznámila, že sestřelila nejmodernější ruskou hypersonickou raketu Kinžal, která byla do té doby považována za nesestřelitelnou. Umožnila to nově pořízená baterie systému protivzdušné obrany Patriot americké výroby.

V první den invaze cílilo Rusko na ukrajinské pozemní systémy protivzdušné obrany, nejprve s vlnou raket a poté desítkami náletů letadel podpořených opatřeními elektronického boje, které v podstatě oslepily ukrajinské radary, uvedl Justin Bronk v dubnové analýze Centra pro námořní analýzy (CNA) ve Virginii. Ukrajina však ještě před ruskými útoky získala zpravodajské informace od spojenců, což umožnilo ukrajinským obráncům přesunout mobilní jednotky do bezpečí, ačkoliv některé pevné pozice zničení neunikly.

Protivzdušná obrana však byla rozptýlená a na krátkou dobu mohlo ruské letectvo létat nad Ukrajinou vlnami vrtulníků podporovaných stíhačkami, které způsobily těžké ztráty ukrajinským letounům vyslaným k jejich zachycení.

Rusové však nedokázali navázat na své počáteční útoky, což umožnilo ukrajinským silám rychle se přeskupit, uvedl vojenský expert Douglas Barrie z Mezinárodního institutu pro strategická studia v Londýně. "Nevrátili se a nezkontrolovali to: Zničili jsme to? Zneškodnili to? Musíme se vrátit a udělat to znovu? Přemístili se?" řekl.

Velitelem brigády velitelství protivzdušné obrany Střed je plukovník, který v souladu s pravidly mohl být identifikován pouze volacím znakem Žula. Během návštěvy reportéra agentury AP u jeho jednotky tento týden řekl, že jeho brigáda byla první den války zasažena 20 ruskými raketami, které vyřadily kasárna a velitelská stanoviště a zabily lidi.

Po opuštění pevných pozic nyní operují výhradně jako mobilní týmy, které mohou rychle vyrazit do akce a stejně rychle se vytratit - taktika běžně označovaná jako "vystřel a zmiz".

Po počátečních neúspěších, které ukrajinská protivzdušná obrana utrpěla, se do třetího dne války vrátilo do akce tolik mobilních jednotek, že dokázaly sestřelit několik letadel. To přimělo Rusko stáhnout své letouny a připravit se tak o klíčovou výhodu.

Přesto se mnoha ruským raketám dařilo pronikat až ke svým cílům. Žula odhaduje, že v prvních měsících Ukrajina zachytávala asi 50 procent ruských raket. Zpráva CSIS naznačuje, že toto číslo mohlo být ve skutečnosti mnohem nižší.

S příchodem nových systémů protivzdušné obrany západní výroby během října a listopadu a s rostoucími schopnostmi ukrajinských baterií Ukrajina v prosinci hlásila, že tento měsíc zachytila přibližně 80 procent všech ruských střel.

Dnes Žula uvádí, že toto číslo se blíží 90 procentům, a tvrdí, že obranné systémy v okolí Kyjeva od 28. dubna sestřelily 100 procent raket vystřelených na město. "Kyjev je chráněn," řekl.

Dva klíčové systémy, které Ukrajina od začátku války používá, jsou systémy dlouhého doletu S-300 a středního doletu Buk ze sovětské éry, známé také jako SA-10 a SA-11. Postupně Ukrajina zakomponovává nové systémy od západních spojenců, včetně baterií IRIS-T dodaných v říjnu z Německa a NASAMS americké a norské výroby v listopadu. Dále minulý měsíc obdržela evropské systémy SAMP/T a americké rakety HAWK, následně zařadila do služby dvě baterie Patriot vyrobené v USA.

Protivzdušná obrana je tvořena překrývajícími se prstenci dostřelu jednotlivých zbraní - počínaje krátkým, který vytvářejí protiletecké kanony a rakety odpalované z ramene, až po další vzdálenosti. Podle Barrieho by jediná vrstva nestačila k zastavení všech úderů nebo dokonce většiny z nich. "Ale čím více vrstev máte, tím máte také větší šance," říká.

Při takovém množství ruských útoků někteří spekulují, že strategií Moskvy je snaha vyčerpat ukrajinské zdroje protivzdušné obrany do té míry, aby Rusko mohlo opět využít své převahy ve stíhačkách a bombardérech. Existují však také náznaky, že je to naopak Rusko, komu docházejí zásoby raket.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zatím úspěšně tlačí na spojence, aby zajistili další dodávky protivzdušné obrany. Spojené státy v pondělí oznámily vojenskou pomoc ve výši 1,2 miliardy dolarů, včetně nových systémů HAWK, bezpilotních letounů a munice protivzdušné obrany.

Morálka mezi vojáky sloužícími pod Žulou se tento týden zdála být vysoká, přestože byli ve službě dlouho do ranních hodin. Kyjevská protivzdušná obrana v tu dobu sestřelila 35 dronů Šáhed íránské výroby. Kolem poledne se tým vrátil na svá stanoviště, protože se ukázalo, že vyjel do jiné akce kvůli planému poplachu.

Voják s volacím znakem Brouk první den války sestřelil ruský vrtulník nad Kyjevem raketou odpalovanou z ramene. Řekl, že mu tento úspěch dodal sebevědomí, které si stále udržuje. "Uvědomil jsem si, že ještě není konec, že můžeme bojovat," řekl. "Že nenahánějí takový strach," dodal.

Range je řidič, který vstoupil do armády v první den války poté, co viděl, jak na něj padají rakety. Podle svých slov nemohl sedět stranou. "Je to historie," řekl. "A my ji právě píšeme."