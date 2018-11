Washington - Dcera amerického prezidenta a poradkyně v Bílém domě Ivanka Trumpová poslala loni ze svého soukromého účtu stovky e-mailů, které se týkaly vládních záležitostí. Uvedl to list The Washington Post. Mluvčí právního zástupce Trumpové to nepopřel, uvedl ale, že ze soukromého účtu téměř vždy odcházely e-maily týkající se rodiny. Stejné porušení pravidel elektronické korespondence bývalou ministryní zahraničí Hillary Clintonovou v minulosti Donald Trump ostře kritizoval.

Elektronickou poštu Ivanka Trumpová ze svého soukromého účtu posílala mimo jiné poradcům Bílého domu, členům vlády a svým asistentům. Podle The Washington Post tak v mnoha případech porušila pravidla, která upravují korespondenci vládních úředníků.

Podle amerického listu se tedy prezidentova dcera dopustila stejného prohřešku, který Trump během prezidentské kampaně před volbami v roce 2016 i po nich ostře kritizoval. Svou demokratickou soupeřku Hillary Clintonovou republikánský kandidát Trump tehdy kvůli aféře s e-maily označil za "křiváckou Hillary" a prohlašoval, že kvůli posílání elektronické pošty ze soukromého účtu poputuje za mříže.

Bílý dům na žádost listu o reakci na zjištění o e-mailech Ivanky Trumpové zatím nereagoval. Agentura AP ale uvedla, že mluvčí jejího právního zástupce Abbeho Lowella informace The Washington Post nepopřel.

"Paní Trumpová někdy používala svůj soukromý účet, téměř vždy se to týkalo logistiky a plánování záležitostí její rodiny," uvedl mluvčí Peter Mirijanian. Zdůraznil, že Ivanka neposílala žádné utajované informace, žádné e-maily nevymazala a její elektronická korespondence byla již uvedena do souladu s předpisy.

Trump v předvolební kampani v roce 2016 učinil z aféry kolem používání soukromého e-mailového účtu pro vládní záležitosti jeden z hlavních argumentů proti své soupeřce Clintonové. Podle amerických vyšetřovatelů se bývalá ministryně zahraničí dopustila hrubé nedbalosti, nikoli ale trestného činu. Stíhání proto zahájeno nebylo.

O tom, že soukromý účet k rozesílání e-mailů o vládních záležitostech používají i lidé z Trumpova okolí, se psalo v amerických médiích již loni. Už tehdy padlo jméno Ivanky Trumpové, ale i jejího manžela Jareda Kushnera, který je stejně jako ona poradcem v Bílém domě.

Nyní s informacemi o užívání elektronické korespondence přišla skupina American Oversight. "Prezidentova rodina nestojí nad zákonem," zdůraznil její ředitel Austin Evers. "Více než dva roky prezident Trump a vysoce postavení představitelé Kongresu jasně vyjadřovali svůj názor, že používání soukromého e-mailového účtu pro vládní záležitosti považují za vážný přečin, který si žádá vyšetřování a dokonce stíhání, a my očekáváme, že stejný standard bude uplatněn i v tomto případě," dodal.