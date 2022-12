WP: Írán zintenzivňuje snahy o únosy a zabíjení politiků, aktivistů a novinářů

Washington/ Teherán - Íránská vláda zintenzivnila své snahy o únosy a vraždy vládních představitelů, aktivistů a novinářů po celém světě, včetně Spojených států. Uvedl to dnes deník The Washington Post (WP), podle kterého to vyplývá z vládních dokumentů a rozhovorů s 15 představiteli Spojených států, Evropy a Blízkého východu, kteří hovořili pod podmínkou zachování anonymity.

Teherán se podle listu zaměřil na bývalé americké představitele, disidenty, kteří uprchli ze země do Spojených států, Británie, Kanady, Turecka a Evropy, mediální organizace kritické vůči režimu a židovské civilisty nebo osoby s vazbami na Izrael.

Íránské zpravodajské a bezpečnostní služby se při realizaci svých plánů spoléhají převážně na zprostředkovatele. Za nájemné vraždy a únosy nabízejí statisíce dolarů zlodějům šperků, drogovým dealerům a dalším zločincům, řekli deníku jeho anonymní zdroje. Tato strategie pravděpodobně způsobila, že některé operace ztroskotaly. Zdá se, že najatí zabijáci se zalekli a své rozkazy nikdy nesplnili.

Podle nejmenovaných zdrojů je však pravděpodobné, že Írán díky své vytrvalosti nakonec provede vraždu vysoce postaveného disidenta, novináře nebo západního vládního činitele, což by mohlo vyvolat přímou konfrontaci s Teheránem.

Íránské bezpečnostní služby provádějí smrtící operace v zahraničí od doby, kdy se režim před čtyřmi desetiletími dostal k moci. Počet pokusů o únos či vraždu se v posledních dvou letech drasticky zvýšil a jsou ambicióznější a dalekosáhlejší než pokusy v minulosti. V nedávné době, v letech 2015 až 2017, Teherán pravděpodobně zabil nejméně tři disidenty v západní Evropě, včetně íránského arabského aktivisty, který byl zastřelen před svým domem v Haagu, uvedl WP.

Britští a kanadští představitelé nedávno varovali místní íránské disidenty, že se na ně zaměřuje Teherán. Kanadská rozvědka před dvěma týdny uvedla, že "aktivně vyšetřuje několik výhrůžek smrtí vycházejících z Íránské islámské republiky na základě důvěryhodných zpravodajských informací".

Šéf britské rozvědky MI5 Ken McCallum zhruba před dvěma týdny řekl, že íránské tajné služby se nejméně v deseti případech pokusily o únos nebo vraždu britských občanů nebo lidí žijících v Británii, které považovaly za hrozbu pro Teherán. Britská média také v posledních týdnech informovala o tom, že stovky novinářů a politických aktivistů ve Spojeném království byly policií varovány, že se mohou stát terčem útoku Íránu kvůli svému odporu vůči islámské republice.

Americké ministerstvo spravedlnosti zase v létě v nepřítomnosti vzneslo obvinění proti 45letému muži z Íránu, který se podle něj loni pokoušel připravit atentát na někdejšího poradce prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost Johna Boltona.

Turecká rozvědka v červnu odhalila, že zmařila íránské pokusy o únos několika izraelských turistů a diplomatů v Istanbulu. Izraelská tajná služba Šin Bet v květnu oznámila, že odhalila operace íránské rozvědky, jejichž cílem bylo vylákat izraelské podnikatele a akademiky do zahraničí s cílem unést je nebo jim ublížit a shromáždit zpravodajské informace.