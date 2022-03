WP: Herecká minulost Zelenského možná připravila na jeho nejdůležitější roli

Kyjev - Příznivci ukrajinského prezidenta po celém světě zjišťují, že existuje spousta důvodů, proč Volodymyra Zelenského obdivovat - od jeho vítězství v taneční soutěži, ukrajinského dabingu medvídka Paddingtona ve stejnojmenném filmu až po jeho stand-upy a komediální skeče, píše list The Washington Post.

Den po ruské invazi sdílel ukrajinský prezident video v sépiových barvách. Zelenskyj na něm stojí uprostřed ulice ve své válkou zmítané zemi společně s několika dalšími ukrajinskými politiky.

"Všichni jsme tady, bráníme naši nezávislost, naši zemi. A tak to i zůstane," říká. "Sláva mužům a ženám, kteří nás brání. Sláva Ukrajině. Sláva hrdinům."

Video působí jako scéna z akčního trháku, a to nemusí být náhoda. Než se Zelenskyj stal prezidentem Ukrajiny v roce 2019, byl komikem, hercem a vůbec všestrannou ukrajinskou celebritou. Teď se v čase největšího vojenského konfliktu od druhé světové války stal hrdinou a vůdcem, který odmítá opustit svoji zemi navzdory ruským útokům na hlavní město Kyjev.

Na sociálních sítích kolují videa z jeho dřívějšího života, například jeho vítězství v první sérii ukrajinské obdoby pořadu StarDance. Ačkoli v kontextu války mohou působit nevhodně, Zelenského roky v showbyznysu ho zdánlivě na tuto chvíli připravily. Od samého začátku ruské invaze publikoval videa, která měla s velkou slávou povzbudit a sjednotit Ukrajince.

"Myslím, že herecká a komediální minulost Zelenského je klíčová pro jeho řízení současné situace. Je zvyklý být před kamerou, je zvyklý vystupovat," řekl Samuel Woolley z Texaské univerzity v Austinu. "Zatímco před tímto konfliktem byla jeho popularita v průzkumech poměrně nízko, teď vylétla strmě vzhůru. A to i proto, že je schopný využít svých předností během konfliktu."

Woolley také poznamenal, že historie pamatuje několik úspěšných televizních či filmových hvězd, které posléze uspěly v politice, a to včetně amerických prezidentů Donalda Trumpa a Ronalda Reagana nebo kalifornského guvernéra Arnolda Schwarzeneggera. "V politice, především té současné, hraje klíčovou roli vystupování," řekl Woolley. "Je potřeba vědět kdy, co a jak říct. A v tomto směru se Zelenskyj trefil do černého."

Americký profesor také poukazuje na to, že Zelenskyj někdy téměř "mluví v citátech". Když mu například Spojené státy nabídly evakuaci, Zelenskyj údajně ukrajinsky odvětil: "Potřebuju munici, ne odvoz." Wolley vysvětluje, že tato rétorika se nese přesně v duchu toho, co Ukrajinci chtějí a potřebují slyšet.

Před nástupem do úřadu byl Zelenskyj na Ukrajině známou osobou už od 90. let. Natalija Romanová, bývalá ukrajinská televizní reportérka momentálně působící na univerzitě ve floridském Jacksonvillu, řekla, že Zelenského cestu na výsluní z části vydláždily skeče na komediálních soutěžích v 90. letech a na začátku nového tisíciletí.

V roce 2005 se jeho pořad pro produkční společnost Studio Kvartal 95 stal nesmírně populární "sociální a politickou satirou", říká Romanová, a byl oblíbený pro svoji smělost a odvahu v době, kdy byla "svoboda slova na Ukrajině problematická."

V dalších letech jeho kariéra vzkvétala díky StarDance, dabingu medvídka Paddingtona nebo třeba filmu z roku 2012, kde Zelenskyj hrál sukničkářského Napoleona během jeho - ano - invaze do Ruska. Jeho nejspíše nejvlivnější rolí byl ale v roce 2015 středoškolský učitel v seriálu Služebník lidu, který se stane prezidentem poté, co se video, na kterém kritizuje politický status quo, stane virálním.

Když Zelenskyj oznámil svoji kandidaturu na prezidenta v roce 2019, mnozí Ukrajinci, především ti z intelektuálních vrstev, byli skeptičtí. Podle Romanové ale nakonec zvítězil názor, že když to nevyšlo s tradičními politiky, "zjistíme, co dokáže tenhle chlápek".

Zatímco jeho politické postoje během kampaně byly podle Romanové vágní, námět Služebníka lidu přesvědčil mnoho Ukrajinců, že Zelenskyj byl vnímavý vůči problémům, se kterými se země potýkala. Poslední díly seriálu vyšly jen několik dní před prvním kolem voleb. Romanová vysvětluje, že v očích mnohých voličů se tak mohly Zelenského skutečná osobnost a jeho seriálová postava překrývat.

Ačkoliv byl Zelenského humor jakožto komika politický, mnohdy zabrousil i do "potrhlejších" vod. V jedné skeči například stojí se čtyřmi dalšími muži za pianem s kalhotami u kotníků a společně předstírají, že hrají židovskou lidovou píseň s... inu, řekněme bez pomocí rukou. Podobné záběry dělají ze Zelenského většího hrdinu. "Skoro obyčejný chlap, komik, se z ničeho nic proměnil v nebojácného vůdce. Myslím, že na svět to zapůsobilo," řekla Jennifer Merciecaová z univerzity v texaském Houstonu. "Působí přívětivě a přístupně. Na rozdíl od ruského prezidenta Vladimira Putina, který se vždy profiloval jako autoritářský vůdce, kterému je nutné se podřídit a respektovat ho," dodává.