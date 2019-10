WP: Čaputová naznačuje cestu ze světového populistického bahna

Washington - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová svým vítězstvím ve volbách a působením ve vrcholné politice ve své zemi naznačuje možnou cestu ven ze světového populistického bahna. V úterý to napsala sloupkařka listu The Washington Post Anne Applebaumová.

Spojené státy jsou nyní podle autorky v temném období pro lidi, jimž jde o vládu práva a o budoucnost demokracie v této zemi. Americký prezident otevřeně porušuje zákony i zásady slušnosti. Jakým ale jazykem, jakou politickou kampaní porazit jeho zaryté stoupence?

Příkladem je pro Applebaumovou Čaputová, jejíž země byla v podobně temné chvíli v únoru 2018. Slovensko vedla populistická vláda spojená s korupcí a organizovaným zločinem. Toto spojení se snažil odhalit investigativní novinář Ján Kuciak, který byl brutálně zavražděn i se svou snoubenkou.

Odpovědí na to, jak by bylo možné zvítězit nad slovenskou vládnoucí stranou, se stala málo známá ekologická právnička a stoupenkyně liberální demokracie Čaputová. V březnu 2018 vstoupila do prezidentských voleb jako kandidátka malé neparlamentní strany Progresivní Slovensko a za rok v nich zvítězila.

Čaputová v diskusích dává přednost "používání sloganů, jež sjednocují", nikoli argumentaci "bojujte a mobilizujte své stoupence". Applebaumová oceňuje především "zvláštní formu sebekázně" slovenské prezidentky, "její odmítání nechat se rozzlobit či vyprovokovat". To by podle ní potřebovali ostatní politici, kteří se dnes soustředí na "invektivy, masivní trollové kampaně a falešná obviňování".

"Pokud nic jiného, úspěch Čaputové dává naději, že i když se zdá, že politika je ve své nejtemnější a nejnebezpečnější podobě, nový politický projekt, který si dříve nikdo nedokázal představit, může u veřejnosti získat ohlas," napsala Applebaumová.