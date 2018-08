Cincinnati (USA) - Druhou hráčku světového žebříčku Caroline Wozniackou znovu trápí problémy s levým kolenem. Vítězka lednového Australian Open vzdala na tenisovém turnaji v Cincinnati zápas s Kiki Bertensovou po prvním setu. Žaludeční problémy nezastavily tenistu Novaka Djokoviče v Cincinnati, kde má šanci zkompletovat sbírku titulů ze všech devíti turnajů Masters.

Wozniackou trápí zranění od Wimbledonu. Na tamní trávě skončila ve druhém kole, pak vynechala turnaj ve Washingtonu a v minulém týdnu v Montrealu se rozloučila už po prvním zápase. Bertensové pomohla ve středu do osmifinále poté, co nizozemská soupeřka vyhrála první set 6:4.

"Mrzí mě, že musela vzdát. Snad bude připravena na US Open," řekla Bertensová a připomněla poslední grandslam sezony, jenž začne 27. srpna. V přípravě na US Open si Wozniacká nepřipsala jedinou výhru.

Světová jednička Simona Halepová nestihla ve středu kvůli dešti dohrát utkání s Ajlou Tomljanovicovou. První set rumunská favoritka ztratila 4:6, pak začala duel otáčet a vede 6:3 a 4:3.

V mužské dvouhře zahájil úspěšně cestu za obhajobou své nejcennější trofeje Grigor Dimitrov. Bulharský tenista ve druhém kole Masters zdolal Němce Mischu Zvereva 7:6, 7:5 a v osmifinále vyzve Novaka Djokoviče.

Loňská šampionka ze Cincinnati Garbiňe Muguruzaová naopak skončila již ve středu na raketě Lesji Curenkové.

Djokovič chce v Cincinnati zkompletovat tituly z Masters

Žaludeční problémy nezastavily Novaka Djokoviče v Cincinnati, kde má šanci zkompletovat sbírku titulů ze všech devíti turnajů Masters. S Francouzem Adrianem Mannarinem sice prohrál první set, ale pak už ztratil pouhé tři gamy a je v osmifinále. Na Western & Southern Open hrál jednatřicetiletý tenista z Bělehradu finále už pětkrát, nikdy však poslední zápas nezvládl.

Trofejí z Masters má bývalý lídr žebříčku Djokovič zatím 30, o tři méně než současný tenisový vládce Rafael Nadal. Mannarino pro něj byl ve středu dlouho těžkou překážkou. V závěru druhého setu za stavu 5:2 si totiž Djokovič nechal na kurt přivolat lékaře a pak přiznal, že má žaludeční obtíže.

"Set a půl jsem se cítil hrozně. Neměl jsem dobrou noc, ale musel jsem to překonat. A pak s pomocí doktora a boha jsem tuto výzvu skutečně překonal," řekl Djokovič pro web ATP.

Zbývajících osm Masters - Canadian Open (v Montrealu či Torontu), Indian Wells, Řím, Madrid, Miami, Monte Carlo, Paříž a Šanghaj - už minimálně jednou dobyl. O to větší je jeho hlad po titulu z Cincinnati. "Spíš je to pro mě větší motivace než tlak," řekl. "Je jasné, že chci tenhle turnaj vyhrát, snad se mi to povede," dodal.

Srbského tenistu, který se na jaře vrátil po delší pauze a operaci lokte, propustil trenérský tým včetně Radka Štěpánka a vyhrál počtvrté Wimbledon, v osmifinále čeká dnes večer obhájce titulu Bulhar Grigor Dimitrov.

Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch): Muži (dotace 6,335.970 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Dimitrov (5-Bulh.) - M. Zverev (Něm.) 7:6 (7:5), 7:5, Kyrgios (15-Austr.) - Čorič (Chorv.) 7:6 (7:1), 0:6, 6:3, Chačanov (Rus.) - Querrey (USA) 7:5, 6:4, Fucsovics (Maď.) - García-López (Šp.) 6:7 (5:7), 6:4, 7:5, Wawrinka (Švýc.) - Nišikori (Jap.) 6:4, 6:4. Anderson (6-JAR) - Chardy (Fr.) 7:6 (8:6), 6:2, Djokovič (10-Srb.) - Mannarino (Fr.) 4:6, 6:2, 6:1, Goffin (11-Belg.) - Paire (Fr.) 5:7, 6:4, 6:2, Carreňo (13-Šp.) - Klahn (USA) 6:4, 6:4, Raonic (Kan.) - Džazírí (Tun.) 6:3, 7:5. Ženy (dotace 2,874.299 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Bertensová (Niz.) - Wozniacká (2-Dán.) 6:4, skreč, Kerberová (4-Něm.) - Pavljučenkovová (Rus.) 4:6, 7:5, 6:4, Keysová (13-USA) - Giorgiová (It.) 6:2, 6:2, Kontaveitová (Est.) - Sakkariová (Řec.) 6:1, 6:3.