World Press Photo vyhrál snímek připomínající oběti kanadských internátních škol

Haag - Vítězem letošního ročníku nejvýznamnější fotoreportérské soutěže World Press Photo se stal snímek červených šatů pověšených na kříži s duhou v pozadí, který připomíná oběti z řad domorodých dětí z internátních škol v Kanadě. Fotografii pořídila kanadská fotografka Amber Brackenová pro list The New York Times. Nejlepší novinářské snímky za uplynulý rok dnes vyhlásila pořadatelská organizace sídlící v Nizozemsku, vybírala z téměř 65.000 fotografií od více než 400 fotografů ze 130 zemí.

"Je to ten typ snímku, který se vám vpije do paměti. Vzbuzuje svým způsobem smyslovou reakci. Téměř jsem slyšela to ticho v této fotografii, tichý okamžik celosvětového zúčtování s historií kolonizace, nejen v Kanadě, ale po celém světě," řekla šéfka mezinárodní poroty Rena Effendiová.

Práci Brackenové uznala porota již podruhé. V roce 2017 získala první cenu v kategorii současné problémy za svoje fotografie protestů domorodých obyvatel proti výstavbě ropovodu Dakota Access Pipeline.

Loni na jaře se v Kanadě podařilo objevit 215 hrobů u bývalé církevní internátní školy, brzy nato následovaly mnohé nálezy na dalších podobných místech. Kanadský školský systém od 19. století až do 90. let minulého století odděloval děti původních obyvatel od jejich rodin a posílal je do internátních škol, kde byly mnohé z nich týrány, sexuálně zneužívány a trpěly hladem. Podle odhadů expertů v nich zemřelo 4000 až 6000 dětí. Systém byl součástí snah o asimilaci domorodých národů. Podle kanadských vyšetřovatelů bylo takto umístěno do internátních škol a izolováno od rodičů a své kultury přes 150.000 dětí. Zhruba tři čtvrtiny z asi 130 internátních škol provozovala katolická církev.

Ocenění pro fotografii Brackenové přišlo jen několik dní poté, co se papež František omluvil domorodým obyvatelům Kanady za utrpení, které prožili jejich předci v církevních internátních školách.

Cenu za nejlepší fotopříběh si odnesl australský fotograf Matthew Abbott za sérii snímků zachycující boj domorodých obyvatel Austrálie proti požárům tím, že cíleně zapalují podrost, který by později mohl samovolně vzplanout.

Ocenění za nejlepší dlouhodobý projekt dostal Lalo de Almeida z Brazílie za sérii fotek nazvanou Amazonská dystopie, jež ukazuje dopady těžby v amazonském pralese.

Porota rovněž vybírá nejlepší snímky z několika světových regionů, z Evropy si odnesl ocenění Řek Konstantinos Tsakalidis za fotku staré ženy plačící před hořícím domem na řeckém ostrově Euboia.