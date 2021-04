World Press Photo vyhrál snímek objetí přes plastovou fólii kvůli covidu

Amsterodam - Vítězným snímkem letošního ročníku nejvýznamnější mezinárodní fotoreportérské soutěže World Press Photo se stala fotografie pětaosmdesátileté Brazilky, která se po měsících samoty přes plastovou membránu objímá se zdravotní sestrou. Autorem je dánský fotograf Mads Nissen. Snímek je jednou z mnoha soutěžních fotografií, které se věnují pandemii nemoci covid-19. Výsledky prestižní soutěže zveřejnil její pořadatel.

"Tento ikonický snímek covidu-19 je připomínkou nejneobyčejnějších okamžiků našeho života, kdekoliv. Vidím v něm zranitelnost, blízké, ztrátu a odloučení, zánik, ale co je důležité, také přežití - to vše vměstnané do jediného snímku. Když se na fotku díváte dost dlouho, uvidíte křídla: symbol letu a naděje," uvedl na adresu vítězného snímku člen poroty Kevin WY Lee.

Snímek dánského fotografa, který vyhrál hlavní cenu, uspěl také v kategorii Aktualit. Podle autora je hlavním sdělením snímku "láska a porozumění", napsala agentura AP.

Porota ocenila také snímek Lorenza Tugnoliho zobrazující zraněného muže po výbuchu v libanonském Bejrútu, invazi kobylek ve východní Africe zachycenou Luisem Tatou nebo fotografie z Náhorního Karabachu Valerije Melnikova. Mezi finalisty letos nebyli žádní Češi.

Soutěž World Press Photo oceňuje nejlepší novinářské fotografie v osmi kategoriích. Letos se do soutěže přihlásilo 4315 fotografů ze 130 zemí, odborné porotě poslali k posouzení 74.470 snímků.

Kvůli koronavirové krizi se vítězové o svém úspěchu letos dozvěděli přes internet. Tradiční slavnostní udílení cen v Amsterodamu se nekonalo.