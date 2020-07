Woods začal při návratu v Dublinu osmnáctým místem

Dublin (USA) - Tiger Woods se při návratu na PGA Tour po pěti měsících drží na děleném 18. místě turnaje Memorial v americkém Dublinu. Se skóre -1 zaostává čtyřiačtyřicetiletý Američan o pět úderů za vedoucím krajanem Tonym Finauem. Pětinásobný vítěz turnaje Woods nashromáždil v úvodním kole na hřišti Muirfield Village čtyři birdie a tři bogey.

"Cítil jsem se dobře. Byl jsem trošku ztuhlý, ale měl jsem pocit, že celkově to byl dobrý start. Už je to nějaká doba, co jsem nehrál," řekl Woods, který nastoupil do prvního turnaje od února. Nebyl spokojený snad jen s patováním. "To nemělo šťávu," připustil.

Woods usiluje o 83. vítězství na PGA Tour, kterým by překonal spoludržitele rekordu Sama Sneada. V prestižním seriálu startuje od roku 1996 a bilanci legendárního krajana vyrovnal loni v říjnu v japonské Čibě.

Finau v šestém turnaji PGA Tour po koronavirové přestávce vede o ránu před dalším krajanem Ryanem Palmerem. Na startu akce pořádané legendárním Jackem Nicklausem je devět hráčů z první světové desítky, musejí se ale opět obejít bez podpory diváků. "Je to jiný pocit a nová realita. Musíme si na to zvykat," konstatoval miláček publika Woods.