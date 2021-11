Woods doufá, že si po uzdravení ještě zahraje vybrané turnaje PGA Tour

New York - Slavný golfista Tiger Woods doufá, že si po vyléčení vážných zranění nohy ještě zahraje několik vybraných turnajů. Vítěz patnácti podniků nejvyšší kategorie major si ale uvědomuje, že se po těžké automobilové nehodě na PGA Tour už plnohodnotně nevrátí.

Pětačtyřicetiletý Woods v rozhovoru pro Golf Digest uvedl, že mu po únorové havárii hrozila amputace nohy a že ho frustrovala pomalá rehabilitace, během níž strávil tři měsíce na nemocniční posteli.

"Myslím, že reálné je, abych si ještě jednou zahrál na tour. Ne na plný úvazek, to už ne, ale vybrat si nějaký turnaj," řekl Woods, jenž přiznal, že není ani v polovině cesty k plnému uzdravení.

Woods v únoru vyletěl se svým vozem ze silnice, utrpěl otevřenou zlomeninu holenní a lýtkové kosti a fraktury kotníku a chodidla. Lékaři mu museli kosti zpevnit a stabilizovat pomocí kovových plátů, hřebů a svorek.

Slavný Američan si uvědomuje, že se mu už těžko podaří takový zázračný comeback jako v roce 2019. Tehdy už mnohými odepisovaný golfista po opakovaných operacích zad a kolene senzačně vyhrál Masters, svůj první major po 11 letech.

"Po té spinální fúzi jsem musel ještě jednou zdolat Mount Everest. Musel jsem to udělat a zvládl jsem to. Tentokrát už nemám tělo na to, abych vylezl na Mount Everest, ale to je v pohodě," řekl vítěz 82 turnajů PGA Tour.