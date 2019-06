Woodland za sebou na US Open udržel Koepku a poprvé vyhrál major

Americký golfista Gary Woodland ukončil dvouleté panování Brookse Koepky na US Open a po triumfu v Pebble Beach se radoval z prvního titulu na majoru.

Americký golfista Gary Woodland ukončil dvouleté panování Brookse Koepky na US Open a po triumfu v Pebble Beach se radoval z prvního titulu na majoru. ČTK/AP/Carolyn Kaster

Pebble Beach (USA) - Americký golfista Gary Woodland ukončil dvouleté panování Brookse Koepky na US Open a po triumfu v Pebble Beach se radoval z prvního titulu na majoru. Pětatřicetiletý hráč vedl od druhého kola, ve finále dokázal odolat tlaku světové jedničky a birdie na závěr stvrdil svou výhru.

Woodland vyhrál se skóre -13 a náskokem tří ran před Koepkou, který usiloval na US Open o hattrick. Na třetím místě skončila o další tři údery zpět čtveřice hráčů Angličan Justin Rose, který šel do finále jen o ránu za Woodlandem, Američané Xander Schauffele, Chez Reavie a Španěl Jon Rahm.

Nedělní kolo odehrál Woodland s jistotou, poprvé v kariéře proměnil vedení po 54 jamkách ve vítězství a na okruhu PGA získal čtvrtý vavřín. Výhrou na US Open vydělal 2,25 milionu dolarů, v přepočtu přes 51 milionů korun.

"Po posledním patu jsem byl rád, že už je konec. Byl jsem totálně soustředěný a snažil se nemyslet na konec, který je sladký," usmíval se Woodland.

Ránu turnaje předvedl Woodland na pětiparové čtrnáctce. Trojkou dřevem zahrál přes 200 metrů k obávanému greenu, což mu umožnilo skórovat. "Šel jsem na výhru," komentoval riskantní, ale skvěle provedenou ránu. Díky tomu zvýšil svůj náskok před Koepkou na dvě rány, který na konci ještě vylepšil.

Koepka začal stíhací jízdu čtyřmi birdie na pěti jamkách finále, ale na dalších už měl jen jedno birdie a dvě bogey. "Víc jsem nezvládl. Chtěl jsem ho dostat víc pod tlak, ale jsou dny, kdy se nevyhrává," řekl Koepka. Jediným golfistou, který vyhrál US Open třikrát v řadě, zůstal Skot Willie Anderson (1903 až 1905).

V závěrečný den se očekával Woodlandův boj o titul s Rosem, ale olympijský vítěz na závěrečné devítce udělal tři bogey a připravil se o šanci vyhrát.

Letošní vítěz Masters a majitel 15 major titulů Tiger Woods skončil s odstupem jedenácti ran na děleném 21. místě. Nejlépe zahrál posledních šest jamek v turnaji, na kterých si zapsal čtyři birdie, ale to už byl dávno ze hry o triumf.

To dám, opakoval si milionkrát Woodland a vyhrál US Open

Stále dokola si golfista Gary Woodland v závěrečném kole US Open opakoval "to dám". Inspirován slovy dívky s Downovým syndromem Amy Bockerstetteové, s kterou si zahrál jednu jamku letos v lednu na Phoenix Open, si došel v Pebble Beach pro první major titul.

Woodlanda v lednu požádali pořadatelé, zda by si coby obhájce v tréninkovém kole nezahrál s Bockerstetteovou legendární tříparovou jamku na hřišti TPC Scottsdale. "Byla to ta nejlepší věc, co jsem kdy mohl udělat," vzpomínal Woodland.

Dvacetiletá dívka, která hrála golf na speciální olympiádě, jamku s ochozy zahrála v paru. Přitom první ránu poslala do bunkeru a Woodland se jí ptal, zda nechce pomoc. "To dám," odvětila, míček zahrála na green a třímetrový pat proměnila.

"Jsi úžasná. Jsi pro nás všechny inspirací. Můžeme se od tebe učit," říkal jí tehdy Woodland. Video od té doby mělo na internetu 20 milionů zhlédnutí.

Bockerstetteová sledovala US Open v televizi, držela mu palce a věřila, že to dá. "I já jsem si to opakoval milionkrát," usmál se Woodland s trofejí v náručí.

US Open, golfový turnaj kategorie major v Pebble Beach (par 71, dotace 12,5 milionu dolarů):

1. Woodland 271 (68+65+69+69), 2. Koepka (oba USA) 274 (69+69+68+68), 3. Rose (Angl.) 277 (65+70+68+74), Reavie 277 (68+70+68+71), Schauffele (oba USA) 277 (66+73+71+67), Rahm (Šp.) 277 (69+70+70+68), 7. Oosthuizen (JAR) 278 (66+70+70+72), Scott (Austr.) 278 (70+69+71+68).