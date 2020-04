Wohnout s kamarády z branže natočil klip Jsme na zkoušce v roušce

Praha - Kapela Wohnout spolu s kamarády natočila klip s názvem Jsme na zkoušce v roušce, kterým se připojuje k reakcím na současnou dobu omezeného hraní. Písnička vznikla kvůli opatřením proti šíření koronaviru bez zkoušení, pouze přes internet. Jako hosty si populární skupina přizvala violoncellistku Terezii Kovalovou, zpěvačku Daru Rolins, Oto Klempíře z J.A.R., Vaška Bláhu z Divokýho Billa, Márdiho z Vypsané Fixy, Kubu Rybu z Rybiček 48, písničkáře Pokáče a kytaristu Juraje Štefánika ze slovenské kapely Horkýže Slíže. ČTK o tom za tvůrce informovala Zdena Selingerová.

"V posledních dnech jsem zažil neobvyklou hudební jízdu. Složili jsme velmi rychle písničku a vyzvali řadu pečlivě vybraných kamarádů, aby se zúčastnili. A oni se zúčastnili. Všechno se dělalo na dálku, každý svůj part nazpíval doma, telefony, maily, docela to lítalo. Vznikla jistě řada dalších písniček na tohle téma a někteří z toho můžou být už i otrávení. Je to trochu tenký led, pravda, proto jsme to zkusili udělat jinak," uvedl autor písně Matěj Homola.

Hudbu smíchal Milan Cimfe ve studiu Sono records, producentsky se zapojil Michal Skořepa, který videoklip i sestříhal.

Skupina Wohnout se v období koronaviru rozhodla pro větší pracovní nasazení než dřív. Fanoušky na sociálních sítí zásobuje stále novým obsahem. "Aktuální situaci řešíme tak, že vymýšlíme nějaké zajímavosti na náš facebookový kanál. Koncerty ze zkušebny, předělávání starých songů do nových kabátů nebo psaní blogu," podotkl baskytarista Jiří Zemánek.

Kapela vytvořila i tematický hudební playlist pro všechny, kterých se nějakým způsobem dotkla karanténní opatření. Jeho součástí jsou písně, které svým názvem reagují na současnou situaci. Lidé tak mohou slyšet písně Vidím to růžově (Mandrage), Výhledově (Mňága a Žďorp) nebo Ztráta imunity (Tři sestry). Písní je v youtube playlistu přes 130 a díky tipům od posluchačů další přibývají. Playlist si již přehrálo téměř 50.000 lidí.

Wohnout založili v roce 1996 v prostředí skateboardových nadšenců kytaristé Matěj a Jan Homolovi. Debutové album CunDaLla kapele vyšlo v roce 1999.

Klipy k aktuální situaci už nabídlo množství hudebníků. Například skupina Mirai nabádá k zodpovědnosti videoklipem Dej si roušku, Xindl X v klipu Roušky kritizuje vládu a premiéra Andreje Babiše (ANO). Písničkář Pokáč v klipu Jak na koronavirus veselou formou radí, jak se chovat v době pandemie, Michal Horák ve videoklipu Rande koketuje po síti s Berenikou Suchánkovou a Kapitán Demo se v animovaném klipu ptá Kdo to má? Michal Hrůza v písni a klipu Světlo do tmy vyzývá posluchače, aby pečovali o své vztahy, sebe samé a nezapomínali na světlo. Na současnou vlnu písní s námětem koronaviru zareagoval satirický hudební pořad #Kumšt tvůrců Matěje Belka a Petra Šťastného, kteří s nadsázkou radí hudebníkům, jak postupovat, až pandemie pomine.