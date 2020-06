Wirecard přiznává, že chybějící peníze zřejmě neexistují

Mnichov (Německo) - Německá finanční společnost Wirecard uvedla, že účty s chybějící částkou zhruba 1,9 miliardy eur (50,7 miliardy Kč), kvůli kterým auditoři EY minulý týden odmítli podepsat účetní závěrku, zřejmě vůbec neexistují. Částka představuje asi čtvrtinu celkové rozvahy firmy. Wirecard současně uvedl, že nezveřejnění výsledky za loňský rok a za první čtvrtletí roku letošního. zrušil také výhled hospodaření. Budoucnost firmy je tak nejistá a bude záviset na vstřícnosti bank, upozornila agentura DPA.

Představenstvo na základě zkoumání zjistilo, že je velká pravděpodobnost, že bankovní účty s částkou 1,9 miliardy eur neexistují. Společnost nyní zvažuje řadu opatření, která mají zajistit, že bude schopna pokračovat v provozu, včetně snížení nákladů, restrukturalizace či ukončení činnosti některých divizí.

Wirecard se také snaží znovu vyjednat s bankami podmínky půjčky. Podle DPA jsou jednání konstruktivní a mezi bankami je zájem udržet Wirecard při životě, protože její pád by mohl způsobit šok finančnímu odvětví. Dohoda by mohla být do konce příštího týdne.

Skandál vypukl minulý týden ve čtvrtek, když auditoři EY oznámili, že nemohou potvrdit existenci 1,9 miliardy eur, které měly být na vázaných účtech u dvou bank v Asii.

Akcie společnosti Wirecard minulý týden klesly o více než 70 procent, v pátek pak rezignoval generální ředitel Markus Braun.

Pátrání po penězích na Filipínách se dostalo do slepé uličky. Filipínské finanční ústavy Bank of Philippine Islands (BPI) a BDO Unibank uvedly, že dokumenty, které mají prokázat, že u nich Wirecard uložila peníze, jsou falešné. Obě banky shodně prohlásily, že Wirecard není jejich klientem. Také filipínská centrální banka uvedla, že zřejmě žádné peníze do země nevstoupily.

BPI nicméně agentuře Reuters řekla, že suspendovala jednoho zaměstnance na pozici asistenta, jehož podpis se zřejmě objevil na jednom z falešných dokumentů. BDO pak centrální bance sdělila, že jeden z marketingových úředníků zřejmě podvodně vytvořil bankovní certifikát.

Společnost Wirecard zpracovává platby a poskytuje finanční služby, založena byla v roce 1999. V minulých letech byla v Německu dávána za vzor domácího úspěchu a označována za hvězdu německého technologického sektoru. V roce 2018 byla dokonce začleněna do hlavního akciového indexu DAX, a to na úkor Commerzbank. V té době její tržní hodnota činila 24 miliard eur. Po propadu v minulém týdnu klesla na méně než tři miliardy eur, upozornil server BBC.

Skandál vyšel najevo po sérii loňských článků v listu Financial Times, které se zaměřily na účetní nesrovnalosti u asijských aktivit firmy. Podnik obvinění zpočátku odmítal a tvrdil, že se zřejmě stal terčem spekulantů.